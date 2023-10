Angst vor der "Gelben Wand"? AC Mailand setzt vor BVB-Spiel auf kuriose Trainingsmethode

Vor der Champions-League-Partie gegen Borussia Dortmund trainiert der AC Mailand bereits mit BVB-Fangesängen, um sich auf den Signal Iduna Park einzustellen.

Von Aliena Rein

Dortmund - Am Mittwochabend tritt der AC Mailand in der Champions League bei Borussia Dortmund an. Um sein Team auf die besondere Atmosphäre im Signal Iduna Park einzustellen, hatte sich Milan-Coach Stefano Pioli (57) eine kuriose Maßnahme ausgedacht.

Die berühmt-berüchtigte Gelbe Wand im Signal Iduna Park wird auch heute wieder alles geben, um den BVB zum Sieg zu pushen. © Bernd Thissen/dpa Deutschlands größtes Stadion hat eine Kapazität von 81.365 Besuchern, davon alleine knapp 25.000 auf der Südtribüne, auch als "Gelbe Wand" bekannt. Genau diese ist für ihre Stimmung berüchtigt - so sehr, dass der AC Mailand vor dem Champions-League-Kracher sein Training auf sie ausrichtete! Am Dienstagmorgen absolvierten die italienischen Gäste ihr Abschlusstraining noch in der Heimat - doch vom Mailänder Trainingsgelände schallten auf einmal lautstarke Dortmunder Fangesänge! Borussia Dortmund Europas größtes Sturm-Talent (15) schlägt heute Nachmittag beim BVB auf Pioli erklärte laut Kicker später auf der Pressekonferenz vor der Partie: "Ich will, dass die Spieler in jeder Hinsicht bereit sind. Wir haben uns technisch und taktisch vorbereitet - und auch, was die Atmosphäre angeht, will ich, dass sie vorbereitet sind." Der Hexenkessel in Dortmund bereite dem Italiener ein wenig Kopfzerbrechen: "Es wird sehr wichtig sein, dass die Spieler auf dem Feld gut kommunizieren. Vielleicht hören sie meine Stimme nicht."

