Bittere BVB-Tränen nach Champions-League-Pleite: Mourinho spendet Trost

Er sei sehr stolz auf die Leistung seiner Mannschaft. "In der anderen Sekunde fühle ich mich enttäuscht und leer nach dem Spiel", erklärte Terzić.

"Es fällt mir sehr schwer, die richtigen Worte zu finden, weil ich gerade ein großes Gefühlschaos erlebe", fasste der 41-Jährige nach dem Abpfiff seinen Gemütszustand am ZDF-Mikrofon zusammen.

Nach dem Spiel wurde Edin Terzić (41) von keinem geringeren als José Mourinho (61) ausgiebig getröstet und aufgebaut. Immer wieder drückte der Portugiese, der als TV-Experte zugegen war, den weinenden BVB-Coach an seine Schulter.

Stolz können die Schwarz-Gelben auf die Leistung sein, die sie in der Königsklasse und auch über weite Strecken am Samstagabend vor 86.212 Zuschauern im Wembley-Stadion abgeliefert haben.

Auch Weltmeister Mats Hummels (35), der im Interview noch nicht sagen konnte, ob es für ihn in Dortmund weitergeht, meinte: "Das tut heute weh", lobte im gleichen Atemzug aber sein Team: "Wir sind mit Herz aufgetreten, mit fußballerischer Klasse, haben Wahnsinnsangriffe gefahren."

Real blieb aber im Spiel und machte am Ende wieder einmal Real-Sachen. So setzten sich die Königlichen zum insgesamt 15. Mal die Krone im europäischen Klubfußball auf.

Toni Kroos durfte zum Abschluss seiner herausragenden Karriere zum sechsten Mal den Champions-League-Pokal in die Höhe stemmen. © Robert Michael/dpa

Und doch steht man am Ende wieder ohne Titel da. Besonders bitter verlief der Abend für Marco Reus (35), der nach Spielschluss nichts sagen wollte. Er bleibt auch in seiner letzten Partie für den Verein der "Ungekrönte" und verpasst nach der Meisterschaft im vergangenen Jahr den nächsten großen Titel mit dem BVB.

Die Dortmunder Nationalspieler Nico Schlotterbeck (24) und Füllkrug reisen jetzt natürlich mit einer herben Enttäuschung zur Nationalmannschaft an.

"Ich hoffe nicht, dass ich in so ein kleines Loch falle. Ich versuche da, mein Bestes zu geben", zeigte sich Schlotterbeck ein wenig besorgt. Nationaltrainer Julian Nagelsmann (36) versuchte seine gescheiterten EM-Fahrer aber umgehend aufzubauen: "Sie können stolz sein auf eine begeisternde Leistung, nicht erst in Wembley."

Ganz anders verlief der Abend für Toni Kroos (34), der sich bei seinem Abschied zum sechsten (!) Mal die Champions-League-Krone aufsetzten durfte, was ihm "unfassbar viel" bedeutete.

Mit Hinblick auf die Europameisterschaft, bei der er dann seine wirklich allerletzten Auftritte im Profifußball absolvieren wird, kann man ihm eigentlich nur zurufen: Mach's noch einmal, Toni!