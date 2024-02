FCH-Knipser "gelingt" Fehlschuss des Jahres, aber der BVB kann ihn nicht bestrafen!

Heidenheim - Das Jahr ist erst einen guten Monat alt, doch der heißeste Anwärter auf den Fehlschuss 2024 scheint schon gefunden! Beim torlosen 0:0-Unentschieden am Freitagabend zwischen dem 1. FC Heidenheim und Borussia Dortmund ließ Tim Kleindienst eine knüppeldicke Chance liegen, von der er noch eine Weile träumen dürfte.

Fassungslos schlug Kleindienst anschließend die Hände über dem Kopf zusammen, das Publikum in der Voith-Arena tat es ihm zu großen Teilen gleich.

Doch der 28-jährige Angreifer war von der Riesen-Chance offenbar selbst überrascht, visierte völlig unnötigerweise den Winkel des verwaisten Kastens an - und jagte die Kugel wie durch ein Dortmunder Wunder am linken Pfosten vorbei!

Keine Frage, das musste das 1:0 für die Hausherren sein, gedanklich hatten sich die Fans an der Brenz bestimmt auch schon auf den Torjubel eingestellt.

Denn daraufhin leistete sich der BVB-Kicker einen ganz dicken Aussetzer, als er das Leder direkt in die Füße von Kleindienst weiterleitete.

In der 14. Minute deutete zunächst eigentlich nichts auf einen Treffer hin, bis Niklas Süle seinen Vordermann Salih Özcan anspielte.

Donyell Malen (M.) brachte den Ball zwar im FCH-Gehäuse unter, das Tor zählte aber nicht. © Harry Langer/dpa

Statt dem Aufsteiger wäre die Borussia gut zehn Zeigerumdrehungen später fast in Führung gegangen, aber Donyell Malen stand vor seinem Treffer im Abseits (26. Minute). Vorerst sollte sich die ausgelassene Monster-Gelegenheit also nicht rächen.

Zur Ehrenrettung des FCH-Angreifers bleibt anzumerken, dass er sich in der Folge in wirklich jeden Luft- und Bodenzweikampf warf und viele Ballgewinne für seine Kollegen herausholte. Ohnehin machte der Underdog dem Vizemeister das Leben über weite Strecken der Partie äußerst schwer.

Nach dem Seitenwechsel zog der Favorit gegen die frech aufspielende Schmidt-Truppe dann zwar leicht das Tempo an, so zwingend wie bei Kleindienst wurde es allerdings gar nicht mehr. Es blieb am Ende beim 0:0.

Für Heidenheim war es bereits das vierte Remis am Stück, der Liga-Neuling bleibt wie die Borussia im neuen Jahr ungeschlagen. Den BVB wird das etwas weniger freuen, er musste nämlich den ersten Punktverlust 2024 hinnehmen.

Originalbericht von 21.29 Uhr, zuletzt aktualisiert 22.24 Uhr.