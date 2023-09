BVB in der Krise! Hat Terzic bereits Nagelsmann im Nacken?

Der Coach wurde nach seinem Aus beim FC Bayern mit zahlreichen Klubs in Verbindung gebracht, de facto ist er aber bis jetzt "arbeitslos". Hamann sagte bei Sky : "In Dortmund könnte die Sache ganz schnell heiß werden, denn Du weißt nicht, wie lange Nagelsmann auf dem Markt ist."

Klar, dass da jetzt schon über den Trainer diskutiert wird. Und genau auf dieser Position könnte laut Hamann ein Name ganz schnell heiß werden: Julian Nagelsmann (36)!

Am Ende der vergangenen Saison im letzten Spiel die Meisterschaft versiebt, hinken die Schwarz-Gelben nun auf Tabellenplatz neun mit fünf Punkten aus drei Spielen den hohen Ansprüchen hinterher.

Offenbar war die am letzten Spieltag vergebene Meisterschaft aber ein Genickschlag, von dem sich sein Team doch nicht erholt hat. Die Verantwortlichen hofften, dass die Gewissheit, dass man es schaffen kann, Schwung für einen neuen Titelangriff geben würde. Doch bislang ist davon aber mal gar nichts zu merken.

Der Verein setzte riesige Hoffnungen in den Mann mit "Stallgeruch", der mit einer vierjährigen Unterbrechung (Co-Trainer Besiktas Istanbul und West Ham United) seit 2010 beim BVB in diversen Funktionen (Scout, Co-Trainer, Interimstrainer, Technischer Direktor) tätig war.

Nach dem überraschenden Aus von Trainer Marco Rose (46, jetzt RB Leipzig ) im Sommer 2022 wurde Terzić in das Chef-Traineramt gehievt, zwischen Dezember 2020 und Sommer 2021 hatte er den Posten nach der Entlassung von Lucien Favre (68) schon einmal inne.

Der BVB und Nagelsmann: Passt das überhaupt? In den Augen des Ex-Profis schon: "Aus dem Ausland hat er ein, zwei Sachen abgesagt. Je länger er aus dem Job ist, desto schwerer wird es natürlich auch für ihn. In der Bundesliga kann ich mir bis auf Dortmund eigentlich nichts anderes vorstellen."

Und Hans-Joachim Watzke (64) zählte nicht nur Terzić, sondern auch seinen Sportdirektor Sebastian Kehl (43) an. "Natürlich werde ich mich mit dem Trainer und dem Sportdirektor austauschen, sie sind in erster Linie gefragt", so der Boss des Klubs.

Klar ist: Der BVB muss ganz schnell die Kurve kriegen, sonst wird es in der Hammergruppe der Champions League mit den starken Gegnern Paris Saint-Germain (PSG), AC Milan und Newcastle United peinlich.