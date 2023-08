Sie liebten sich seit der Schulzeit! Ehe-Aus bei diesem BVB-Star

Dortmund - 26 Jahre gingen sie Seite an Seite durchs Leben, liebten sich, stritten vielleicht auch manchmal, doch nun ist alles aus! Der BVB -Sportdirektor Sebastian Kehl (43) und seine Jugendliebe Tina (43) haben sich getrennt!

Tina und Sebastian Kehl (beide 43) feierten 2012 den Meistertitel des BVB. © Ina Fassbender/Pool/dpa

Die Frau und die gemeinsamen drei Kinder (16, 13 und 2) sollen bereits aus dem Haus in Dortmund ausgezogen sein.

"Ja, es stimmt. Wir haben uns nach dieser langen, gemeinsamen Zeit im Einvernehmen getrennt. Trotzdem werden wir auch in Zukunft weiter zusammenhalten, denn wir haben gemeinsam drei fantastische Kinder. Darüber hinaus werden wir beide uns nicht weiter äußern und bitten, die Privatsphäre unserer Familie, gerade im Interesse unserer Kinder, zu respektieren", teilte das Paar auf Anfrage der Bild mit.

Ein trauriges Ende einer großen Liebe. Tina Krüger kannte Sebastian schon, bevor er von Fulda aus seine große Karriere startete.

In Jugendtagen schlug der Blitz bei den beiden ein, von da an waren sie unzertrennlich. Allerdings lebten sie viele Jahre in einer "wilden Ehe", gaben sich erst vor fünf Jahren bei einer ganz romantischen Hochzeit auf Mallorca das Jawort.

Erst im Oktober 2020 kam der dritte Sohn der beiden auf die Welt, zuvor freute sich das Paar bereits über Tochter Leni (13) und Sohn Luis (16).