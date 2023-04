Kehrtwende im Bellingham-Poker: Klopp steigt offenbar aus!

Stattdessen soll das Geld in zwei bis drei Mittelfeldspieler fließen, denn nichtsdestotrotz sei die formschwache und in die Jahre gekommene Zentrale als Schwachstelle im Team des deutschen Übungsleiters ausgemacht worden.

Die Zukunft von Jude Bellingham (19) steht noch in den Sternen, an die Merseyside wird es den BVB-Star allerdings nicht verschlagen. © Jan Woitas/dpa

Allzu euphorische Hoffnungen auf einen Verbleib Bellinghams sollten sich die BVB-Fans trotzdem nicht machen, denn Sport1-Infos zufolge sind Real Madrid, Manchester City und Manchester United weiterhin im Rennen.

Auch Paris St. Germain und Chelsea würden demnach gern zuschlagen, der Youngster sei von einem Engagement bei diesen beiden Klubs aber nicht wirklich angetan.

Die Königlichen aus der spanischen Hauptstadt dürften wohl die besten Karten in der Hand halten, immerhin soll der BVB-Star intern bereits von Real geschwärmt haben.

Wie viel der potenzielle Rekordtransfer letztendlich in die schwarz-gelben Kassen spült, bleibt abzuwarten.

In den vergangenen Wochen konnte Bellingham seinen Preis aufgrund einer Mini-Formkrise nicht weiter in die Höhe treiben, in der aktuellen Saison überzeugte er wettbewerbsübergreifend aber dennoch mit zehn Treffern und sieben Vorlagen in 37 Einsätzen.