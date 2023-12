BVB-Krise gefestigt: Terzic-Elf holt nur einen Punkt gegen die Vorletzten aus Mainz

Der BVB trennte sich im eigenen Stadion gegen Mainz 05 mit 1:1 Unentschieden, was die Krise in Dortmund verschärft.

Von Alexander Angierski

Dortmund - Ist BVB-Coach Edin Terzić noch zu halten? Nach einer überlegenen ersten Halbzeit müssen die Dortmunder sich mit einem 1:1 Unentschieden gegen den Abstiegskandidaten aus Mainz begnügen. Der Champions-League-Achtelfinalist gibt Rätsel auf.

Genau vor 114 Jahren wurde Borussia Dortmund gegründet. Die Südkurve feierte mit einer sehenswerten Choreo. © Bernd Thissen/dpa Ausgerechnet zum 114. Geburtstag der Borussia wurden die Schwarz-Gelben gleich doppelt an den schmerzlichen Tag im Mai erinnert, als Dortmund wie der sichere Meister schien, aber nicht über ein Unentschieden gegen Mainz im eigenen Stadion hinauskam und die Schale nach München ging. Nicht nur, weil im Dortmunder Regen wieder die Mainz 05 zu Gast war, sondern weil der DFB auch noch den damaligen Unparteiischen Marko Fritz erneut nach Dortmund schickte, um das Duell der beiden Krisen-Klubs zu betreuen. Mainz befindet sich schon vor dem Ende der Vorrunde mitten im Abstiegskampf, der BVB verlor nach äußerst inkonstanten Leistungen in der Bundesliga zunehmend den Anschluss nach oben. Selbst die Champions League-Plätze schienen in Gefahr! BVB-Trainer Edin Terzić war mit nur einem Sieg in den letzten sieben Liga-Spielen angezählt, auch wenn er vor dem Spiel die "Rückendeckung" des Klubs gespürt haben will. Borussia Dortmund Nach peinlicher Sky-Panne: BVB lässt schon wieder Punkte liegen! Doch die Borussen machten auf dem Platz weiter, mit dem, wie sie aufgehört haben: konstante Inkonstanz. Sie dominierten die erste Hälfte, setzten dank Jamie Bynoe-Gittens ein sehenswertes Ausrufezeichen an die Latte (8.) und gingen durch einen direkt verwandelten Freistoß von Julian Brandt (29.) verdient in Führung.

Der BVB nach dem Seitenwechsel nicht mehr wiederzuerkennen

Noch alles nach Plan: Julian Brandt (27, r.) traf sehenswert per direkten Freistoß. © Bernd Thissen/dpa Aber den spielerisch nicht ebenbürtigen Mainzern reichte am Ende eben ein Eckball, der von Sepp van den Berg auf das Borussen-Tor geköpft wurde. BVB-Keeper Gregor Kobel fischte den Ball zwar scheinbar von der Linie, aber die Torlinientechnik meldete sich: Ausgleich aus dem Nichts (42.) und niemand der über 80.000 anwesenden Zuschauer im Dortmunder Signal-Iduna-Park verstand, warum. Erst eine Minute zuvor gelang Mainz der erste nennenswerte Torschuss, der von Kobel stark zur besagten Ecke geklärt wurde! Borussia Dortmund Meuterei beim BVB: Spieler fordern intern Trennung vom Trainer! Die Mainzer gingen mit einem überraschenden Ausgleich kurz vor Ende der ersten Halbzeit mit einem leichten psychologischen Vorteil in die zweite Hälfte, und die Borussen schienen auch beeindruckt. Es ging kaum noch was vorne. Während man in der ersten Hälfte noch sehen konnte, wer in der Champions League die Todesgruppe gewonnen hatte, war man sich dessen zunächst nicht mehr sicher.

Mainz versaut den Dortmundern den Jahresabschluss