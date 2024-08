BVB-Boss Lars Ricken legt gegen Paris Brunner nach: "Wir haben ihn nicht weggeschickt"

Dortmund - Keine zwei Wochen ist es her, dass Borussia Dortmund den Wechsel von Sturm-Juwel Paris Brunner (18) in Richtung AS Monaco verkündete. Jetzt äußert sich Sport-Geschäftsführer Lars Ricken (48) zum Abschied der einst heißesten BVB-Aktie!

"Der Weg bei Borussia Dortmund wäre perfekt gewesen. Wobei ich auch nicht ausschließen will, dass der andere Weg funktioniert."

"Wir haben ihn ja auch nicht weggeschickt. Wenn dann so eine Entscheidung getroffen wird, dass man gerne einen anderen Weg gehen möchte, dann haben wir das zu akzeptieren", so Ricken.

Paris Brunner (18) wollte schnell hoch hinaus. Jetzt muss er eine Lehr- und Leihzeit in Belgien absolvieren. © INA FASSBENDER / AFP

Wie sollte dieser Weg aussehen? Brunner wäre über die U23 an die Profis herangeführt worden, in der Rückrunde absolvierte er in der 3. Liga bereits zwei Spiele.

Noch im Dezember 2023 skizzierte Ricken: "Wir haben einen klaren Plan mit ihm. Den haben wir mit ihm und seiner Familie besprochen. Klar ist, dass er mit seiner Qualität ein Thema für den Profibereich wird."

Jetzt folgte die vorzeitige Flucht des BVB-Talents! Brunner wird vorerst in Belgien für Cercle Brügge auflaufen, wird dort von Monaco geparkt, ehe er für die Ligue 1 bereit ist.

Das erfolgsversprechendere Modell? BVB-intern ist von Ungeduld des selbstüberzeugten Brunners die Rede.

Ob der ungewöhnliche Leihweg Brunner am Ende ganz nach oben führt, hat der Youngster in Belgien selbst in der Hand.