BVB-Geduld zahlt sich nicht aus: Riesentalent macht wohl die Biege!

Die sei auch der Grund für den Transfer, denn Brunner will offenbar unbedingt auf höchster Ebene zu Einsätzen kommen. Bei der Borussia trainiert er zwar inzwischen mit der ersten Mannschaft und durfte auch mit ins Trainingslager in die Schweiz, doch in der anstehenden Saison sei er trotzdem lediglich für die U23 und U19 eingeplant.

Bei der U17-WM im vergangenen Jahr avancierte Paris Brunner mit fünf Treffern zum Shootingstar. © Achmad Ibrahim/AP/dpa

Trotzdem scheint die Entscheidung des 18-Jährigen zu stehen, womit der BVB nur noch in diesem Sommer auf eine adäquate Ablöse schielen kann - und dies jetzt offenbar auch gesprächsbereit tut.

Mit einem weinenden Auge dürfte man dem Riesentalent in Dortmund dennoch nachblicken, immerhin wurde Brunner erst im vergangenen Jahr mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold ausgezeichnet. Zudem holte er die WM-Trophäe mit der deutschen U17-Auswahl und ergatterte dabei die Auszeichnung zum Spieler des Turniers.

Für die goldene Zukunft im schwarz-gelben Dress übte sich sein Verein auch gleich mehrfach in Nachsicht. Im Herbst 2023 flog der junge Stürmer zwischenzeitlich aus "disziplinarischen Gründen" aus dem Kader, die Borussia liebäugelte sogar mit einer Vertragsauflösung.

Am Ende glättete der DFB die Wogen, was sich kurz darauf bei der WM in Indonesien auszahlen sollte. Allerdings trat Brunner nach dem Jahreswechsel im Trainingslager erneut negativ in Erscheinung, als er sich zu später Stunde aus dem Teamhotel schleichen wollte.

Die Dortmunder ließen schließlich erneut fünfe gerade sein und stehen nun - bis auf etwas Kleingeld für die Portokasse - wahrscheinlich trotzdem mit leeren Händen da.