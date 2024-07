Wechsel trotz Guirassy-Ärger? Spitzenklub jagt DFB-Knipser Niclas Füllkrug!

Dortmund - Hinterlässt "Lücke" bald eine Lücke? Während beim BVB in den vergangenen Tagen vor allem der Transfer-Trubel um Serhou Guirassy (28) für Wirbel sorgte, konnten die Schwarz-Gelben mit Niclas Füllkrug (31) eigentlich fest planen. Doch nun soll ein internationaler Spitzenklub hinter dem DFB-Knipser her sein.

Der Angreifer stand dem BVB-Torjäger noch vor einer guten Woche als Gegner auf dem Platz gegenüber und kegelte Deutschland mit seiner "Furia Roja" aus der Heim-EM. Am morgigen Sonntag steht für ihn das Endspiel gegen England an.

Milan peilt daher offenbar eine Doppel-Lösung an und möchte neben Füllkrug ausgerechnet auch Spanien-Kapitän Álvaro Morata (31) nach Norditalien lotsen.

Seit dem Abgang von Olivier Giroud (37) gen USA läuft die Goalgetter-Suche in der Lombardei auf Hochtouren, Wunschkandidat Joshua Zirkzee (23) hat jedoch inzwischen abgesagt und steht stattdessen vor einem Wechsel zu Manchester United.

Im Sommer 2023 wechselte Niclas Füllkrug (31) für rund 17 Millionen Euro zum BVB. Verlässt er die Schwarz-Gelben nach nur einer Saison schon wieder? © Matthias Schrader/AP

Füllkrug kam unter Julian Nagelsmann (36) bei der Europameisterschaft zwar nicht an Kai Havertz (25) vorbei, bestach aber als Joker mit zwei Treffern. Für die Dortmunder steuerte er in der abgelaufenen Saison wettbewerbsübergreifend 16 Tore und zehn Assists bei.

An der Strobelallee dürfte den Verantwortlichen das namhafte Interesse am Mittelstürmer bestimmt Kopfzerbrechen bereiten, denn der schon so gut wie fixe Transfer von VfB-Knipser Guirassy wackelt aufgrund einer beim Medizincheck entdeckten Verletzung wieder gewaltig.

Unabhängig vom stotternden Deal hatte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl (44) jüngst im WAZ-Interview erklärt, dass man keinesfalls die Absicht habe, Füllkrug abzugeben.

Auf der anderen Seite gestaltet sich die Suche nach einem Abnehmer für Sébastien Haller (30), den man viel lieber von der Gehaltsliste bekommen würde, im Moment schwierig.