"In einer Schublade": BVB-Star zweifelt an Neutralität der Schiedsrichter!

"In einer Schublade bin ich auf jeden Fall", feuerte der U21-Nationalkicker in Richtung der Unparteiischen. "So kann das nicht weitergehen. Wenn sowas passiert, sagt mir der Schiedsrichter direkt: Wir kennen dich. Und das ist nicht neutral, finde ich."

Dabei wurde der Linksaußen durchaus getroffen: "Es gab einen Kontakt, den habe ich klar am Knie gespürt. Deshalb bin ich da auch gefallen. Das war für mich schon ein Elfmeter", erklärte er anschließend am Sky-Mikrofon .

In der fünften Minute sauste der 22-Jährige in den schwäbischen Strafraum, probierte es gegen Maximilian Mittelstädt (27) und fiel zu Boden. Die Pfeife von Referee Matthias Jöllenbeck (37) blieb allerdings stumm und auch VAR Günter Perl (54) schaltete sich nicht ein.

BVB-Stürmer Karim Adeyemi (22, am Boden) sieht sich von den Schiedsrichtern in eine Schublade gesteckt. © Bernd Thissen/dpa

Bereits im vergangenen Dezember musste Adeyemi nach einem sehr leichten Fall beim 1:1-Remis gegen Leverkusen heftige Kritik einstecken, auch in der Vorsaison lassen sich entsprechende Szenen finden.

"Es gab in der Vergangenheit auf jeden Fall mal eine Situation, wo ich im Strafraum gefallen bin, das gebe ich auch zu", räumte der Linksfuß ein.

Auch seinem Coach Edin Terzic (41) ist das bewusst: "Es gab bei Karim letztes Jahr eine Situation in Bochum, diese Saison gegen Leverkusen. Es sieht etwas theatralisch aus, ja."

Trotzdem stellte er sich bezüglich des vermeintlichen Fouls vom Samstag hinter seinen Schützling: "Es gibt eine ganz klare Zeitlupe, in der man sieht, dass er klar am Knie getroffen wird. Da gibt es einen Kontakt in höchstem Tempo", so der Trainer von Borussia Dortmund.

Der gebürtige Münchner müsse jedoch lernen, dass es "irgendwann nicht mehr so theatralisch aussieht".