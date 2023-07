Wegen dieser irren Grätsche: Mats Hummels "fordert" Mbappé-Gehalt!

Dortmund/Paris - Das Mega-Angebot des saudischen Klubs Al-Hilal für PSG-Superstar Kylian Mbappé (24) hält die Fußballwelt in Atem. Selbst Kollegen wie Mats Hummels (34) sind von den schwindelerregenden Zahlen offenbar beeindruckt und hätten gern ein Stück vom Kuchen ab.

Damals rettete der Abwehr-Routinier sein Team in allerhöchster Not mit dem beherzten Einsteigen von hinten vor dem wohl sicheren Torerfolg des Knipsers der "Équipe Tricolore".

"Gleicher Lohn für die Jungs, die tackeln und getackelt werden, bitte", twitterte der Innenverteidiger von Borussia Dortmund am Dienstag auf der mittlerweile in "X" umbenannten Plattform.

Mats Hummels (34, am Boden) löste die brenzlige Situation bei der EM 2021 gegen Kylian Mbappé (24) mit Bravour. © Christian Charisius/dpa

Laut Wechsel-Guru Fabrizio Romano (30) habe Al-Hilal dem Noch-Arbeitgeber des Goalgetters satte 300 Millionen Euro für dessen Dienste angeboten. PSG soll die Offerte inzwischen angenommen und Verhandlungen mit dem Spieler erlaubt haben.

Darüber hinaus berichtet CBS-Reporter James Benge, dass der saudische Erstligist dem 24-jährigen Torjäger unglaubliche 700 Millionen Euro Gehalt für nur ein Jahr biete. Anschließend könnte Mbappé zu seinem eigentlichen Wunschklub Real Madrid wechseln.

Mitte Juni hatte der "Les Bleus"-Star in einem offenen Brief vermeldet, dass er seinen 2024 auslaufenden Vertrag unterm Eiffelturm nicht verlängern werde. Der Ligue-1-Gigant machte in der Folge allerdings deutlich, dass man den Offensivakteur nicht ablösefrei ziehen lassen möchte.

Das rief wiederum den finanzstarken Klub aus dem Wüstenstaat auf den Plan, denn kaum ein anderer Verein könnte sich das Gesamtpaket für den Knipser in der laufenden Transferphase überhaupt leisten.

Die kolportierten Zahlen schlugen in der Folge hohe Wellen. Erst am Montag witzelte NBA-Star Giannis Antetokounmpo (28), dass Al-Hilal auch ihn verpflichten könne, da er dem PSG-Profi sehr ähnlich sehe.

Für Hummels kommt das Monster-Angebot eigentlich schon zu spät, der Abwehrmann verlängerte seinen Vertrag bei der Borussia bereits Ende Mai. Ob er den Clip seiner Grätsche auch in den Gehaltsverhandlungen mit den Schwarz-Gelben präsentiert hat, ist nicht überliefert.