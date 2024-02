Vom Kapitän bis zum Knipser! BVB-Stars stellen Fans an den Pranger: "Leiden extrem darunter"

Zwar stellte Can zuvor klar, dass Fußball ohne die Fans nicht das wäre, was es ist, doch die seit nunmehr Wochen anhaltenden Aktionen gehen ihm inzwischen ganz offenbar trotzdem gegen den Strich.

Gleich viermal erzwangen die Fan-Proteste mit Tennisbällen gegen den geplanten DFL-Investoreneinstieg in der Volkswagen Arena eine Pause, was auch Einfluss auf die Akteure auf dem Rasen genommen habe.

Auch Niclas Füllkrug (31) stören die wiederholten Pausen infolge der Proteste. © RONNY HARTMANN / AFP

Niclas Füllkrug (31), der Torschütze zur zwischenzeitlichen Borussen-Führung, stieg in den Kanon mit ein: "Als Spieler ist es wegen dieser ständigen Unterbrechungen wirklich schwierig. Es muss so schnell wie möglich eine Lösung gefunden werden, denn so kann es nicht weitergehen."

Daneben pflichtete auch Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl (44) seinen Profis bei. Man müsse die Sorgen der Anhänger zwar ernst nehmen, immerhin lebe man ja in einer Demokratie, allerdings sei die Art der Auflehnung auf Dauer "für alle Beteiligten nicht gewinnbringend".

Stattdessen müsse man "irgendwann wieder an einen Punkt kommen, an dem wir in den Dialog gehen und das Problem lösen", so der 44-Jährige.

"Es macht vielen Zuschauern im Stadion keinen Spaß, den Spielern auch nicht – und das Spiel leidet auch noch darunter", lautete das Fazit des ehemaligen Kickers.

Tatsächlich wurden in den vergangenen Tagen in einigen Arenen auch Gegenstimmen seitens der Fans laut. So quittierten zahlreiche Anhänger den erneuten Protest gegen Martin Kind (79) beim Zweitliga-Duell zwischen Hannover 96 und der SpVgg Greuther Fürth mit Pfiffen.

Nichtsdestotrotz kam es am Samstag im Großteil der Bundesliga-Stadien zu Aktionen und damit verbundenen Zwangspausen. Dass die Protestwelle bis zur nächsten Begegnung des BVB am kommenden Sonntag (17.30 Uhr) gegen die TSG Hoffenheim komplett abflaut, erscheint derzeit unwahrscheinlich.