Teure Nummer! Für diesen Tausch greift BVB-Neuzugang Guirassy in die Tasche

Dortmund - Am Freitagabend könnte Serhou Guirassy (28) erstmals für Borussia Dortmund zum Einsatz kommen und dabei die 9 auf dem Rücken tragen. Für die Knipser-Zahl greift der Neuzugang sogar in die eigene Tasche.

Vorgestellt wurde Serhou Guirassy (28) noch mit der Nummer 19, jetzt verschwindet die 1. © INA FASSBENDER / AFP

Eigentlich hatte sich der Mittelstürmer im Sommer nämlich für die 19 entschieden, weil das klassische Goalgetter-Markenzeichen noch die Arbeitskleidung von Sébastien Haller (30) zierte.

Der Ivorer wurde mittlerweile jedoch an CD Leganés nach Spanien ausgeliehen, was Kollege Guirassy nutzte, um zu seinem Lieblings-Flock zu wechseln. Das gab der Bundesligist in einem offiziellen Statement bekannt.

Da der verletzt in Dortmund angekommene Angreifer noch auf sein BVB-Debüt wartet, war der Tausch gemäß DFL- sowie UEFA-Regeln möglich und gilt auch in der Champions League.

Nun ist Guirassy auskuriert, am Freitag (20.30 Uhr) warten gegen den 1. FC Heidenheim vielleicht die ersten Minuten im neuen Zwirn auf den 28-Jährigen. Dann wäre der Nummerntausch in Stein gemeißelt.