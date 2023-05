BVB vor Mega-Chance nach Bayern-Patzer: Jude Bellingham fehlt, Top-Talent erstmals dabei!

Augsburg - Die Meister-Tür steht weit offen, am heutigen Sonntag (17.30 Uhr) beim FC Augsburg will Borussia Dortmund den ersten Schritt durchgehen. Dabei müssen die Schwarz-Gelben auf Jude Bellingham (19) verzichten, allerdings könnte endlich die Stunde eines anderen Youngsters schlagen.

Besonders Letzterer hat in den vergangenen Wochen gerade auf der Acht mit starken Leistungen überzeugt und könnte links hinten von Julian Ryerson (25) vertreten werden.

An Alternativen mangelt es dem (Noch-)Verfolger aber nicht: "Wir können mit verschiedenen Systemen agieren. Wir haben mit Reus, Reyna und Özcan drei Jungs, die auf diesen Positionen gespielt haben. Auch mit Rapha Guerreiro", so der BVB-Trainer weiter.

"Es bringt nichts, wenn ich ihn aufs Feld schicke und er nach vier Minuten sagt, dass es nicht geht", hatte Dortmunds Coach Edin Terzic (40) bereits am Freitag auf der Pressekonferenz erklärt.

Der Ausfall des englischen Mittelfeldjuwels hatte sich bereits unter der Woche angedeutet und ist nun bittere Gewissheit. Der 19-jährige Stratege verpasste auch das Abschlusstraining am Samstag nach einem Schlag aufs Knie im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach und saß nicht im Flieger Richtung Fuggerstadt.

Nach dem 1:3-Patzer des FC Bayern gegen RB Leipzig hat der BVB den Titelgewinn nun in der eigenen Hand, doch ausgerechnet zum entscheidenden Schlussspurt fehlt mit Bellingham ein wichtiges Puzzleteil.

Julien Duranville (17, l.) kam im Januar vom RSC Anderlecht zur Borussia, wartet aber noch auf sein erstes Pflichtspiel. © BRUNO FAHY / BELGA / AFP

Eine Reihe weiter vorn hat sich Terzic darüber hinaus eine zusätzliche Option ins Boot geholt, die bislang noch überhaupt nicht im Borussia-Kader stand: Julien Duranville (17).

Der Flügelflitzer wechselte im Winter für satte 8,5 Millionen Euro vom RSC Anderlecht in den Ruhrpott, die Ablöse kann dem Vernehmen nach durch Bonuszahlungen sogar auf bis zu elf Millionen Euro ansteigen.

Viel Geld für einen damals 16-Jährigen, der inzwischen seinen 17. Geburtstag gefeiert hat. Vor allem, wenn man bedenkt, dass der belgische Teenager verletzt im Signal Iduna Park aufschlug und aufgrund eines Muskelteilabrisses im Oberschenkel erst mal zur Reha musste.

Anfang März sollte er dann ins Mannschaftstraining eingegliedert werden, doch es folgte ein Rückschlag, wodurch sich das Unterfangen bis Ende April hinzog.

Wie die Ruhr Nachrichten vermeldeten, saß Duranville im Gegensatz zu Bellingham mit in der Maschine nach Augsburg, was allerdings eher am Ausfall von Jamie Bynoe-Gittens (18) liegen dürfte. Der Außenbahn-Wirbler verpasst das Saisonfinale aufgrund einer Schulterverletzung.

Ob Terzic dem Riesentalent sofort das Vertrauen schenkt und ihm zum Bundesliga-Debüt verhilft, wird sich zeigen. Es gibt sicherlich drucklosere Anlässe für den ersten Auftritt, aber wohl kaum bessere, um sich direkt unsterblich zu machen.