BVB weiter auf Stürmersuche: Wunsch- und Notlösung sind Teamkollegen!

Dortmund - Die Zeit rennt für Borussia Dortmund ! Nach der Absage von RBL-Stürmer Yussuf Poulsen (29) sucht der deutsche Vizemeister kurz vor Ende der Transferperiode weiter händeringend nach einem Backup für Sébastien Haller (29). Es glitzert aber offenbar Licht am Horizont.

Mergim Berisha (25, l.) debütierte im März gegen Peru für die deutsche Nationalmannschaft und kam anschließend auch im Freundschaftsspiel gegen Belgien zum Zug. © Federico Gambarini/dpa

Laut Sky Sport sollen die Schwarz-Gelben mit Mergim Berisha (25) vom FC Augsburg über einen kurzfristigen Transfer verhandeln. Demnach haben am Montag die ersten Gespräche stattgefunden, der FCA fordert angeblich rund 15 Millionen Euro Ablöse.

Der deutsche Nationalstürmer war erst nach Ablauf der vergangenen Saison und vorheriger Leihe für vier Millionen Euro fest von Fenerbahce Istanbul in die Fuggerstadt gewechselt. Allerdings wurde am Lech nie ein Hehl daraus gemacht, dass der Knipser bei einem entsprechenden Angebot direkt weiterziehen könnte.

Der BVB steht inzwischen unter Zugzwang und sei generell bereit, das Geld in die Hand zu nehmen. Das liegt vor allem daran, dass Stamm-Torjäger Haller zu Beginn des kommenden Jahres mit der Elfenbeinküste am Afrika-Cup teilnehmen wird, der vom 11. Januar bis zum 13. Februar läuft.

Berisha selbst wolle darüber hinaus den nächsten Schritt in seiner Karriere machen und soll dem Engagement im Ruhrpott deshalb offen gegenüberstehen.

In den nächsten Tagen seien weitere Gespräche geplant, das Transferfenster schließt in Deutschland am 1. September um 18 Uhr.