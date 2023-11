BVB zittert um zwei Stammspieler vor Bundesliga-Klassiker

Dortmund - Die Tabellenführung ist zwar nicht drin, den FC Bayern könnte Borussia Dortmund mit einem Sieg am Samstag aber allemal überholen. Doch vor dem Bundesliga -Klassiker (18.30 Uhr/Sky) wackeln zwei Stammkräfte gewaltig!

Reicht es für Samstag? Hinter dem Einsatz von BVB-Kapitän Emre Can (29, M.) steht ein dickes Fragezeichen. © Bernd Thissen/dpa

"Wir fahren nach Dortmund, um zu gewinnen", kündigte Bayerns Aushängeschild Thomas Müller (34) vor dem Duell der ewigen Rivalen an.

Doch in Dortmund hat man Lunte gerochen! Spätestens seit dem sensationellen Pokal-Aus der Münchner bei Drittligist Saarbrücken (1:2) wittert der BVB seine Chance, endlich wieder ein Bundesliga-Topspiel für sich zu entscheiden.

Der letzte Dreier in einem Ligaspiel liegt fast auf den Tag genau fünf Jahre zurück, als der BVB im Signal-Iduna-Park 2018 die Münchner mit 3:2 besiegte. Auf Seiten der Roten verteidigten damals die heutigen Borussen Niklas Süle (28) und Mats Hummels (34).



Und ein weiterer BVB-Akteur, der zu der Zeit für Juventus Turin die Schuhe schnürte, dürfte dem Duell gegen seinen Ausbildungsverein entgegenfiebern: Ob Dortmund-Kapitän Emre Can (29) aber überhaupt fit wird, steht in den Sternen!

Im jüngsten Champions-League-Spiel in Newcastle (1:0) verletzte sich der Prellbock vor der Abwehr, im rechten Knie hat sich Flüssigkeit gebildet. Can pausiert seit einer Woche mit dem Training, ein Teilzeiteinsatz am Mittwoch im Pokal gegen Hoffenheim (1:0) kam nicht zustande.

Trainer Edin Terzić (41) äußerte in der Pressekonferenz nach der Pokal-Partie: "Leider hat es sich bei Emre nicht so entwickelt, wie wir uns das gewünscht hätten."