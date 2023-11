Nach Chaos-Start mit zwei Elfern: BVB steht im Achtelfinale der Königsklasse!

Mailand (Italien) - Borussia Dortmund zieht ins Achtelfinale der Champions League ein! Durch einen hart erkämpften 3:1-Erfolg bei AC Mailand ist der deutsche Vizemeister nicht mehr vom Spitzenplatz der Gruppe F zu verdrängen. Dabei hätte es am Dienstagabend auch schnell in die andere Richtung gehen können.

Olivier Giroud (vorn) verschoss zum Start einen fragwürdigen Elfmeter. © Antonio Calanni/AP

Schon in der fünften Minute setzte es nämlich den ersten Schockmoment für die Gäste im San Siro. Nach einem kläglichen Fehlpass von Ryerson marschierten die Rossoneri auf den Dortmunder Kasten zu, Chukwueze suchte den Abschluss - und traf Nico Schlotterbeck.

Der BVB-Verteidiger blockte den Schuss zwar mit seinem Ellbogen, weshalb Schiedsrichter Istvan Kovacs umgehend auf den Punkt zeigte, doch der Arm des BVB-Profis war nicht sonderlich weit abgespreizt und konnte sich wohl kaum in Luft auflösen. Allerdings nahm der VAR den strittigen Elfmeter nicht zurück.

Olivier Giroud trat in der Folge an, aber der bereits seit Wochen in bestechender Form aufspielende Gregor Kobel war mal wieder zur Stelle, parierte den halbherzig getretenen Strafstoß (6.).

Und so schlug sich das Karma auf die Seite des Bundesligisten, denn nur ein paar Zeigerumdrehungen später ging Bynoe-Gittens im italienischen Sechzehner zu Boden. Wieder ertönte die Pfeife des rumänischen Referees, dieses Mal jedoch definitiv zurecht (9.).

Marco Reus schnappte sich die Kugel sorgte mit dem Treffer zur 1:0-Auswärtsführung für das aus schwarz-gelber Sicht glückliche Ende einer turbulenten Anfangsphase (10.).