Trauma überwunden und bereit für den finalen Schritt? Der BVB im Check!

Das Gute aus Dortmunder Sicht ist, dass damit der gesamte Druck wieder an die Isar umzieht. Alles andere als die Schale wäre nach dem 100-Millionen-Rekordtransfer eine Katastrophe.

Am Ende jubelte wieder der Abo-Meister aus München und rettete damit im letzten Moment eine mehr als durchwachsene Saison. Wenn schon ein angeschlagener FCB noch irgendwie auf den ersten Platz wankt, wie soll es dann erst mit Heiland Harry Kane (30) ausgehen?

Im DFB-Pokal gegen Schott Mainz steuerte Marcel Sabitzer (29, l.) bereits einen Treffer bei. © Uwe Anspach/dpa

Dazu haben andere Schlüsselfiguren wie Julian Brandt (27), Donyell Malen (24), Marius Wolf (28) oder Emre Can (29) ihr Spiel auf ein neues Level gehoben.

Letzterer soll als frischgebackener Kapitän außerdem mehr Verantwortung übernehmen, dafür werden Altstars wie Mats Hummels (34) und Marco Reus (34) sportlich wohl eher ins zweite Glied rücken und die nächste Generation in reduzierter Rolle unterstützen. Die Übergabe des Staffelstabs wirkt natürlich und logisch.

Über allem schwebt aber auch der Abgang von Jude Bellingham (20) zu Real Madrid. Ein einzelner Neuzugang wird das Riesentalent ohnehin nicht ersetzen können, die Last wurde daher auf mehrere Schultern verteilt.

Mit Felix Nmecha (22) hat der BVB einerseits viel Geld für einen sehr talentierten, aber auch äußerst umstrittenen Kicker in die Hand genommen. Sowohl fußballerisch als auch menschlich hegen nicht nur die Borussia-Anhänger große Zweifel an dem 30-Millionen-Deal.

Dafür gelang mit Marcel Sabitzer (29) wohl eher ein Coup, denn der österreichische Antreiber hat in der Vorbereitung bewiesen, dass er richtig Bock auf das Amt des Leitwolfs hat und sehr wichtig werden kann. In seinem Schatten kann Nmecha theoretisch in Ruhe gedeihen.

Ganz ohne weitere Einkäufe wird es allerdings schwer. Zwei Positionen müssen unbedingt noch in der Breite verstärkt werden. Für die dünn besetzte Innenverteidigung deutet sich der Transfer von DFB-Juwel Armel Bella-Kotchap (21) an.

Außerdem muss sich im Sturmzentrum etwas tun, da Haller Anfang 2024 mit der Elfenbeinküste am Afrika-Cup teilnimmt. Zuletzt flammte das Interesse an PSG-Angreifer Hugo Ekitiké (21) wieder auf.