Neues Gerücht um alten Flirt: Holt der BVB diesen PSG-Star als Haller-Backup?

Im vergangenen Sommer entschied sich Hugo Ekitiké (21) für einen Wechsel zu PSG. Zieht er nach nur einem Jahr wieder weiter? © FRANCK FIFE/AFP

Nach Informationen des Portals Le Meilleur du PSG beobachtet der BVB die Situation von Angreifer Hugo Ekitiké (21) bei Paris Saint-Germain mit Argusaugen.

Das Riesentalent hatte sich in der Saison 2021/22 mit zehn Treffern und vier Vorlagen für seinen Heimatverein Stade Reims in den Fokus zahlreicher Top-Klubs geknipst. Auch die Borussia soll interessiert gewesen sein, zwischenzeitlich galt der 1,89-Meter-Hüne sogar als heißester Kandidat auf die Haaland-Nachfolge.

Am Ende erhielt allerdings PSG den Zuspruch und überwies bis zu 40 Millionen Euro für seine Dienste in die Champagne. Doch so wirklich hat sich der große Sprung an die Seine für den jungen Torjäger noch nicht ausgezahlt.

In der vergangenen Spielzeit kam Ekitiké auf 25 Einsätze in der Ligue 1, darunter aber auch viele Kurzauftritte. Insgesamt steuerte er drei Treffer sowie vier Assists bei.

Laut einem Bericht von Le Parisien ist die Geduld des Sturmjuwels begrenzt. Zwar gehörte er während der Vorbereitung aufgrund des Ausschlusses und der Transferposse um Kylian Mbappé (24) zu den Gewinnern, doch PSG fahndet gleichzeitig bereits nach einem neuen Goalgetter.