Er soll ganz oben auf der Liste stehen: BVB verhandelt mit deutschem Nationalspieler!

Borussia Dortmund hat in der Innenverteidigung noch Bedarf und soll am deutschen Nationalspieler Armel Bella-Kotchap vom FC Southampton dran sein.

Von Florian Mentele

Dortmund - Am Samstag ist Borussia Dortmund mit einem deutlichen 6:1-Kantersieg beim TSV Schott Mainz gebührend in die Saison gestartet. Doch es gab auch einen großen Wermutstropfen, denn Niklas Süle (27) musste verletzt raus und offenbarte so auch eine Kaderbaustelle. Ein anderer DFB-Akteur könnte aber bald Abhilfe schaffen.

Im Freundschaftsspiel gegen den Oman kam Armel Bella-Kotchap (21, Nr. 25) zu seinem zweiten Einsatz für die deutsche Nationalmannschaft. © Christian Charisius/dpa Schon in der 29. Minute war die Partie der 1. DFB-Pokalrunde für den 27-jährigen Abwehrmann aufgrund von Rückenproblemen beendet. Nico Schlotterbeck (23) ersetzte seinen Kollegen und erlebte anschließend im zweiten Durchgang einen eigenen Schreckmoment, am Ende konnte er allerdings weiterspielen. Trotzdem wurde deutlich, dass der BVB in der defensiven Zentrale nicht gerade üppig besetzt ist. Neben dem vermutlichen Stamm-Duo und Routinier Mats Hummels (34) saß in Mainz nur noch Antonios Papadopoulos (23) auf der Bank, der bislang hauptsächlich in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kam. Dazu wurde Talent Soumaïla Coulibaly (19) vor wenigen Tagen an Royal Antwerpen verliehen, wodurch die personelle Decke insbesondere mit Blick auf die anstehende Dreifachbelastung mit dünn noch wohlwollend umschrieben scheint. Borussia Dortmund Ladenhüter statt Volltreffer: Verkauf von Reus-Wasser gestoppt! Das soll sich aber offenbar zeitnah ändern. Nach Informationen von Sport1 steht der deutsche Nationalspieler Armel Bella-Kotchap (21) ganz oben auf der Einkaufsliste des Vizemeisters. Die Verhandlungen mit dem Abwehrbullen des FC Southampton seien auch schon weit fortgeschritten, als Ablöse stehen demnach rund 20 Millionen Euro im Raum.

Verstärkt Nationalspieler Armel Bella-Kotchap die BVB-Defensive?