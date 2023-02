Dortmunds Reus meldet sich zurück: Was für und gegen eine Verlängerung spricht!

Dortmund - Ein Tor vorbereitet, ein Tor eingeleitet und das 3:1 per Hammerfreistoß selbst erzielt - Dortmunds Marco Reus (33) meldete sich am Sonntagabend beim 4:1-Sieg über Hertha BSC eindrucksvoll zurück! Doch hat sich was an seinen Perspektiven geändert?