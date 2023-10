Europas größtes Sturm-Talent (15) schlägt heute Nachmittag beim BVB auf

Dortmund - Der BVB muss am Mittwochabend (21 Uhr, live bei DAZN) in der Hammergruppe F im heimischen Signal-Iduna-Park gegen den AC Mailand ran. Doch die Augen der Verantwortlichen werden schon um 14 Uhr auf einen Youngster gerichtet sein.

Am Mittwochnachmittag haben nun aber erst mal die BVB-Bosse einen Vorteil. Sie können den Jung-Star nicht nur live in Augenschein nehmen, sondern womöglich auch gleich mit Camarda sprechen.

Im Alter von 13 Jahren soll er in 89 Spielen 485 Tore geschossen haben . Diese Zahlen und seine unglaubliche Entwicklung riefen zuletzt auch Manchester City auf den Plan, die wohl ebenfalls einen Transfer des jungen Italieners in Betracht ziehen.

Denn wie üblich in der Königsklasse messen sich die großen Talente im Vorspiel in der UEFA Youth League miteinander. Dabei empfängt die U19 der Schwarz-Gelben den "AC Milan Primavera".

In seiner Jugendzeit soll er in 89 Spielen 385 Tore geschossen haben. Hier ist er in einem Länderspiel der U17 gegen Deutschland am Ball. © imago/eibner

Klar, dass der 15-Jährige schon in der U17-Auswahl Italiens kickt, wo er in drei Spielen drei Tore schoss und eben beim AC Mailand in der U19 aufläuft.

Bei der ersten Youth-League-Partie der Saison schlug er beim 4:0-Erfolg gegen Newcastle United doppelt zu, sorgte für das 2:0 und das 3:0.

Was er am Mittwoch gegen den BVB-Nachwuchs ausrichten kann, wird man sehen. Die Jungstars machten es am ersten Spieltag besser als die Profis und schlugen die U19 von Paris Saint-Germain mit 1:0. Dabei hielten sie sogar den jüngeren Bruder von Kylian Mbappé (24), Ethan Mbappé (16), in Schach.

Da Camarda noch nicht 16 ist, hat das Wettrennen um das wohl größte Talent Italiens längst begonnen. Am Tag seines 16. Geburtstages, das ist der 10. März 2024, kann er seinen ersten Profi-Vertrag unterzeichnen.

Der AC Mailand hat kein Interesse daran, sein Juwel zu verlieren, doch wie viel Patriotismus steckt in dem Mailänder, wie stellt sich sein Umfeld die Zukunft vor?

All diese spannenden Fragen werden spätestens Mitte März kommenden Jahres beantwortet sein.