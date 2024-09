"Vielleicht höre ich mit 30 auf": Ex-BVB-Star läutet Alarmglocken!

Die beiden Ex-Borussen Manuel Akanji (29, M.) und Erling Haaland (24, r.) haben bei Manchester City einen vollen Terminkalender. © OLI SCARFF / AFP

"Es ist so hart", monierte der Schweizer gegenüber der "BBC".

Im Sommer 2022 war er von Borussia Dortmund auf die Insel zu Pep Guardiola (53) und seinen "Cityzens" gewechselt, gewann seitdem zwei Meisterschaften, den FA Cup, die Champions League und die Klub-WM.

Viele Titel also, aber auch eine große Belastung, die mit dem neuen CL-Format zur Saison 2024/25 nicht abnehmen dürfte. "Du denkst nicht nur an diese Spielzeit, sondern auch an die nächste. Wenn wir die Liga oder den Pokal holen und dann das Finale der Klub-WM bestreiten, dann findet schon drei Wochen später das Community Shield statt", erklärte der 29-Jährige.

Und er fragte sich: "Wann haben wir dann Urlaub? Im Winter gibt es keine Pausen, also haben wir, wenn wir Glück haben, zwei Wochen."

Im Jahr darauf, nach der Saison 2025/26, steht dann auch schon wieder die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada an. "Es nimmt kein Ende", verzweifelte der Ex-Borusse, der allein in der vergangenen Spielzeit satte 48 Partien für die "Skyblues" bestritten hat.