Gewicht macht ihm das Leben schwer: Süle beim BVB zur Krisensitzung einbestellt!

Dortmund - Sie haben die Nase gestrichen voll! Weil sich Niklas Süle (28) nach wie vor nicht gerade in einem fitten Zustand befindet, musste er zum Rapport bei den BVB-Bossen antanzen - und diese machten dem Innenverteidiger eine knallharte Ansage.

Sein Gewicht ist den Verantwortlichen bei Borussia Dortmund wohl ein Dorn im Auge: Niklas Süle (28) musste zum Rapport erscheinen. © Uwe Anspach/dpa

Wie SportBild erfahren haben will, bestellten Sportgeschäftsführer Lars Ricken (47) und Sportdirektor Sebastian Kehl (44) den 28-Jährigen vor seinem Urlaub zum Gespräch in die Geschäftsstelle.

Dort machten sie Süle dann offenbar klar: So geht es nicht weiter!

Dem Bericht zufolge teilten sie dem 49-maligen Nationalspieler unmissverständlich mit, dass er topfit zur Leistungsdiagnostik am 10. Juli zu erscheinen habe.

Offenbar wiege der Defensivspieler derzeit über 110 Kilogramm und damit weit über seinem Idealgewicht - doch auch ohne konkrete Zahlen ist ersichtlich, dass sich Süle nicht in der besten körperlichen Verfassung befindet.

Scheint so, als müsste der BVB-Star in seinem Urlaub ordentlich ranklotzen, wenn er beim Revierklub noch eine Zukunft haben will!