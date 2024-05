Hummels nach Italien? Diese zwei Klubs jagen den BVB-Verteidiger

Dortmund - Bei Marco Reus (34) ist klar, dass seine Zeit bei Borussia Dortmund am 1. Juni mit dem Abpfiff des Finales der Champions League endet. Doch was wird aus Mats Hummels (35)?

Mats Hummels (35, r.) zeigte gegen den AC Mailand (hier mit Olivier Giroud, 37, im Bild) ein überragendes Spiel. Jetzt steht er bei dem Klub auf der Wunschliste. © IMAGO / Nicolo Campo

Der Vertrag des Innenverteidigers läuft aus, zuletzt erlitt der Weltmeister von 2014 eine böse Schlappe mit der Nichtberücksichtigung von Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) für die Nationalmannschaft und damit verbunden die Fußball-Europameisterschaft 2024 im eigenen Land.

Laut Bild-Informationen jagen zwei italienische Top-Klubs den Abwehrmann der Schwarz-Gelben. Nicht nur in der Bundesliga, vor allem in der Königsklasse hatte Hummels überragende Spiele gemacht, eines davon war das gegen den AC Mailand.

Die Verantwortlichen sollen am 35-Jährigen dran sein. Generell ist die Wertschätzung in Italien für ältere Spieler wohl höher als hierzulande. Gianluigi Buffon (46), Giorgio Chiellini (39), Francesco Totti (47) - sie alle wurden bis zu ihrem Karriereende in hohem Alter verehrt.

Doch neben Milan soll auch Juventus Turin gesteigertes Interesse an Hummels zeigen. Pikant: Im vergangenen Sommer sorgte der BVB-Spieler auf einem Festival für Aufsehen, als er im Juve-Trikot feierte.