Ist Bayern-Coach Thomas Tuchel schuld an der Verletzten-Misere des BVB?

Was dabei ins Auge sticht: Es handelt sich bei allen um muskuläre Blessuren. Wer sich ein wenig mit Sportmedizin beschäftigt, der weiß: Das ist in den seltensten Fällen Zufall.

Der ehemalige BVB-Physiotherapeut Thomas Zetzmann (52, r.) will den Grund für die Verletzten-Misere der Dortmunder kennen. © IMAGO / DeFodi

Doch was hat der aktuelle Trainer des FC Bayern damit zu tun?

Ganz einfach: Weil der BVB im Stadion auf einem sogenannten Hybrid-Grün, einem Gemisch aus normalem Rasen und Kunstrasen, aufläuft, ließ Tuchel zu seiner Zeit in Dortmund (2015-2017) den auch auf dem Trainingsgelände verlegen. Um eben ideale Bedingungen zu schaffen, die den Wettkampf simulieren.



Doch da es auch einen normalen Rasenplatz auf dem Gelände gibt, wechseln die Spieler oft den Untergrund, damit auch die Schuhe. Das hat Auswirkungen auf die Belastungen der Muskeln und Gelenke, die sich eben ständig ändern.

"Auf beiden Plätzen hat man dann an bestimmten Strukturen in den Gelenken, Sehnen oder Faszien eine ganz andere Spannung drauf. So können Dysbalancen in den Gelenken und Muskelansätzen entstehen. Ich glaube, es würde den Spielern guttun, wenn man sich auf einen Belag einlassen würde", sagt Zetzmann.

Er habe seine These auch der Sportlichen Leitung mitgeteilt. Doch warum kommt das Thema nun wieder hoch? Weil der BVB bei seiner USA-Reise auch auf wechselnden Belägen trainierte.

"Natürlich hilft es auch nicht auf dem Geläuf hier, das sehr hart ist. Aber das wollen wir angehen, diese Plätze können in der Saison auch auf uns warten", sagte Terzic nach der Meunier-Verletzung, wie die Bild berichtet.

Bitter: Die Blessur könnte sogar den angestrebten Transfer des Rechtsverteidigers verhindern, der BVB will ihn loswerden.