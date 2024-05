Jürgen Klopp 2.0? England-Klubs sind heiß auf BVB-Coach Terzic!

Dortmund - Noch vor wenigen Monaten stand Edin Terzic (41) beinahe durchgängig am Pranger, sein Trainerstuhl beim BVB wackelte mächtig. Seitdem konnte der Coach die Schwarz-Gelben allerdings bis ins Finale der Champions League führen und viele Kritiker verstummen lassen. Avanciert er nun sogar zum zweiten Jürgen Klopp (56)?

Zum einen besteht bei den genannten Interessenten kaum Bedarf. Die Spurs haben mit Ange Postecoglou (58) erst seit vergangenem Sommer einen neuen Mann an der Seitenlinie, der sich mit seiner erfrischenden Art auf und neben dem Platz längst in den Herzen der Anhänger einnisten konnte.

Sollte dem Bundesligisten tatsächlich der große Wurf in der Königsklasse gelingen, wären Begehrlichkeiten der zahlungskräftigen England-Vereine kaum verwunderlich. Insbesondere seit "Kloppo" genießen deutsche Trainer auch einen guten Ruf in Großbritannien.

Auf der Insel sollen sich nämlich gleich mehrere Premier-League-Klubs die Finger nach dem Übungsleiter von Borussia Dortmund lecken, wie die Bild am Sonntag berichtet.

Verlässt Edin Terzic (41) den BVB in Richtung England? Bislang spricht nicht sehr viel dafür. © SASCHA SCHUERMANN / AFP

Bei West Ham hat Terzic zwar schon eine Vergangenheit - der heutige BVB-Coach war von 2015 bis 2017 als Co-Trainer von Slaven Bilic (55) bei den "Hammers" tätig - doch im Nordosten Londons gilt Julen Lopetegui (57) als heißester Kandidat auf die Nachfolge des ausscheidenden David Moyes (61).

In Newcastle sitzt Eddie Howe (46) derweil vielleicht nicht mehr ganz so fest im Sattel, wie noch in der vergangenen Saison, doch ein Ende der Zusammenarbeit mit den "Magpies" zeichnet sich trotzdem nicht wirklich ab.

Darüber hinaus hat der Dortmund-Coach nie einen Hehl daraus gemacht, dass schwarz-gelbes Blut durch seine Adern fließt. Schon häufiger gingen Bilder von Terzic als BVB-Fan in der Kurve viral.

"Solange Borussia Dortmund möchte, dass ich Trainer von Borussia Dortmund bin, werde ich Trainer von Borussia Dortmund sein", stellte der Deutsch-Kroate nach dem Rückspiel gegen PSG unmissverständlich klar.

Und auch Hans-Joachim Watzke (64) gilt als großer Unterstützer des Übungsleiters mit Stallgeruch: "Wir gehen die nächsten Jahre den Weg mit Edin. Punkt. Aus", sagte der 64-Jährige bereits im vergangenen August.