Kevin Großkreutz plaudert aus: Er wird neuer BVB-Trainer!

Dortmund - Wenn Borussia Dortmund am Samstag-Nachmittag in der Bundesliga den Bock gegen Werder Bremen (Anstoß: 15.30 Uhr) umstoßen will, wird U19-Coach Mike Tullberg (39) als Interimslösung auf der Bank sitzen. Dabei soll der neue Cheftrainer laut BVB-Ikone Kevin Großkreutz (36) bereits feststehen!