Marco Reus vor Deal mit neuem Klub - doch es gibt einen Haken!

Marco Reus (35) beendete seine zwölfjährige Laufbahn bei Borussia Dortmund so, wie sie angefangen hatte: mit einer Niederlage im Königsklassen-Endspiel im Wembley-Stadion.

Wie die Transferexperten Fabrizio Romano und César Luis Merlo übereinstimmend berichteten, steht der 35-Jährige nämlich kurz vor einem Wechsel in die US-amerikanische MLS zu LA Galaxy!

Verantwortliche des kalifornischen Klubs hätten beim Champions-League-Finale mit dem Berater des früheren deutschen Nationalspielers gesprochen, verkündete Merlo. Reus sei "begeistert" vom mündlichen Angebot, das offenbar einen Vertrag bis Dezember 2025 mit Option auf ein weiteres Jahr beinhaltet.

Laut Romano liegt die Offerte dem ablösefreien Deutschen sogar bereits schriftlich vor, die Gespräche seien weit fortgeschritten.

Der Haken dabei: In der MLS gilt das sogenannte Discovery Right. Das bedeutet, dass ein Klub, der einen Spieler auf seine "Entdeckungsliste" setzt, das Vorrecht für Verhandlungen mit besagten Kicker hat. Will ein anderer US-amerikanischer Verein in die Gespräche einsteigen, muss er dafür eine Art Ablöse bezahlen.

In Reus' Fall liegen die Discovery Rights offenbar beim Charlotte FC, der bereits seit Wochen am Deutschen interessiert sei.

Laut The Athletic soll LA Galaxy allerdings bereit sein, Charlotte die Rechte für die Verhandlungen mit Marco Reus abzukaufen - zu einer der höchsten Summen, die je für die Discovery Rights gezahlt wurden.