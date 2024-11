Mario Basler wird wegen Emre Can deutlich: "Gefahr für seine eigene Mannschaft"

Mario Basler (55, l.) hat beim "Doppelpass on Tour" in Leipzig kein Blatt vor den Mund genommen. © Silvio Bürger

Moderator Thomas Helmer (59) bat den Europameister von 1996 beim "Doppelpass on Tour"-Auftakt in Leipzig um ein kurzes Statement zu Emre Can (30), der beim 1:3 des BVB in Mainz schon in der 27. Minute die Rote Karte kassierte.

"Über den Spieler kann ich nicht kurz sprechen", antwortete Basler. "Er ist kein Kapitän und für mich auch Führungsspieler. Er ist ein arroganter, überheblicher Spieler, der meint, er müsste normalerweise die 10 tragen."

Und wurde noch deutlicher: "Wenn ich mich vor sechs Wochen hinstelle und mich beschwere, dass ich zu hart kritisiert werde und spiele dann dazu noch scheiße ... Er hat ein großes mentales Problem, er kann nicht mit Kritik umgehen."

Für Can sei die Sperre, durch die er die Bundesliga-Heimspiele gegen Freiburg und den FC Bayern verpasst, "eine Hilfe", so Basler. "Ich wünsche Dortmund, dass sie diese zwei Spiele gewinnen, dass er dort nicht mehr spielt - der ist eine Gefahr für seine eigene Mannschaft!"