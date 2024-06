Pikanter BVB-Bericht: Bleibt Hummels nur, wenn Terzić geht?

Ein freundschaftliches Verhältnis sieht anders aus: Mats Hummels (35) und Edin Terzić (41). © Tom Weller/dpa

Einem Bericht von Sky zufolge soll Hummels sich nämlich dann eine Verlängerung seines Arbeitspapiers vorstellen können, wenn sich der Klub dafür von Trainer Edin Terzić (41) trennt!

Den Informationen des Pay-TV-Senders nach habe der Routinier diese Voraussetzung intern bereits kommuniziert.

Das Verhältnis zwischen den beiden gilt seit Langem als angespannt, kurz vor dem Champions-League-Finale gegen Real Madrid kritisierte Hummels seinen Coach dann sogar öffentlich.

In einem SportBild-Interview sprach der 35-Jährige davon, dass er sich nach den zwei Hinrunden-Pleiten gegen den VfB Stuttgart in der Bundesliga und im DFB-Pokal in seiner Ehre verletzt gefühlt habe, "so unterwürfig, so fußballerisch unterlegen" das BVB-Trikot zu tragen.

Die Verantwortung dafür schob er vor allem auf die taktischen Vorgaben von Terzić - erst nach der Ankunft der neuen Co-Trainer Nuri Şahin (35) und Sven Bender (35) habe sich die Situation gebessert.