Riesiger Frust! Kehrt Sebastian Kehl dem BVB den Rücken und geht zu diesem Konkurrenten?

Sebastian Kehl (44) soll nicht nur enttäuscht über seine ausgebliebene Beförderung sein, sondern großen Frust hegen. © Jan Woitas/dpa

Der Frust bei dem Ex-Spieler des Vereins könnte seit einigen Wochen nicht größer sein. Viele - und wohl auch er selbst - hatten damit gerechnet, dass er Hans-Joachim Watzke (65) 2025 als starken Mann des Klubs beerben würde.

Doch daraus wurde nichts. Watzke fädelte im Hintergrund den Deal mit Ex-Profi Lars Ricken (47) ein. Der stieg vom Leiter der Nachwuchsabteilung zum Geschäftsführer Sport auf und ist damit der designierte Nachfolger Watzkes, wenn der sich im kommenden Jahr offiziell zurückzieht.

Wie die Bild nun berichtet, könnte Wolfsburg der Nutznießer der atmosphärischen Störungen sein. Die Autostädter wollen dringend die Nachfolge von Marcel Schäfer klären (39), der aufgrund eines voraussichtlichen Jobs bei RB Leipzig seit einigen Wochen beurlaubt wurde.

Angeblich wartet Wolfsburg aus Respekt nur noch das Finale in der Champions League ab, in dem der BVB am 1. Juni in Wembley gegen Real Madrid um den Henkelpott kämpft. Danach sollen die Gespräche mit Kehl Fahrt aufnehmen.