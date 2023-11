Salz in die BVB-Wunde: Bayern-Star stichelt gegen Ex-Klub!

München - Mit seinem Wechsel vom BVB zum FC Bayern München hat Raphaël Guerreiro (29) im Sommer bereits für Wirbel gesorgt. Bei seinem neuen Klub gefällt es dem Linksverteidiger offenbar auch deutlich besser als in Dortmund.

Im Juni unterschrieb Raphaël Guerreiro (29, r.) an der Isar und wechselte vom Vize- zum amtierenden Deutschen Meister. © MICHAELA REHLE / AFP

In der vergangenen Rückrunde drehte der portugiesische Nationalkicker so richtig auf und steuerte allein zwischen Februar und Mai bärenstarke zehn Vorlagen und drei Treffer bei.

Logisch, dass die Borussia-Verantwortlichen den auslaufenden Vertrag des vielseitig einsetzbaren Profis daher gern verlängert hätten, doch der 29-Jährige entschied sich nach sieben Jahren für eine Luftveränderung und heuerte an der Säbener Straße an.

Dort läuft es verletzungsbedingt zwar noch nicht rund, aber trotzdem schwärmt Guerreiro schon vom Rekordmeister - und schickte zwischen den Zeilen auch einen kleinen Seitenhieb gen Ruhrgebiet.

"Ich habe direkt gespürt, dass Bayern ein anderer Verein mit einer anderen Mentalität ist", erklärte der Abwehrmann im Interview mit beIN Sports.

Dem BVB wurden in der Vergangenheit immer wieder Mentalitätsprobleme vorgeworfen, nicht zuletzt auch nach der am letzten Spieltag verpassten Meisterschaft in der abgelaufenen Saison.

Die Fans in den sozialen Netzwerken deuteten die Worte deshalb als klare Spitze gegen die Schwarz-Gelben und auch im Signal Iduna Park dürfte der Vergleich nicht gerade Freude ausgelöst haben.