So profitiert der BVB von RB Leipzigs Champions-League-Aus!

Dortmund - Des einen Leid ist des anderen Freud! RB Leipzig scheiterte am gestrigen Mittwochabend unglücklich in der Champions League an Real Madrid - Borussia Dortmund hingegen dürfte sich heimlich über das Ergebnis gefreut haben. Durch das RB-Aus in der Königsklasse qualifiziert sich der BVB nämlich für die Klub-WM!