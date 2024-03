Sozialstunden für den Weltmeister! BVB verdonnerte Top-Talent zu Strafe

Dort spielten Brunner und die deutsche U17 groß auf, nach seiner Rückkehr schaffte es der Angreifer sogar einmal in den Bundesliga -Kader vor Weihnachten. Doch im Januar folgte der nächste Fauxpas Brunners: Der damals 17-Jährige büxte im Trainingslager in Marbella aus dem Teamhotel aus .

Zu dieser Strafe verdonnerte der BVB sein Nachwuchsjuwel Paris Brunner infolge wiederholter Disziplinlosigkeiten. Unter anderem ist die Rede von einer (zu) wilden Party in einem fremden Haus, in der die Partygäste um Brunner teilweise die Einrichtung zertrümmerten.

Hoppla! Was macht ein frischgebackener deutscher U17-Weltmeister in einer Dortmunder Kita? Genau, seine Sozialstunden ableisten.

Vielleicht haben die Sozialstunden in der Kita ja doch was gebracht - der Gewinner der Fritz-Walter-Medaille in Gold soll sich sehr wohlgefühlt haben und weiterhin ein gerne gesehener Gast in der Einrichtung sein.