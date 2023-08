Süße Baby-News! Dieser BVB-Star wird erneut Vater

Dortmund - Sportlich lief es am Wochenende für Borussia Dortmund richtig rund. Im DFB-Pokal gab sich das Team von Trainer Edin Terzić (40) bei Schott Mainz keine Blöße . Einer, der trotz der Abgabe seiner Kapitänsbinde dabei auch richtig strahlen konnte, war Nationalspieler Marco Reus (34).

Ganz schnell gratulierte das Who's who der deutschen Fußball- und Promiszene den beiden. Von Mannschaftskollege Nico Schlotterbeck (23) bis Anna-Maria Ferchichi (41) oder Jessica Kroos (35) waren fast alle dabei.

Er und seine Frau Scarlett Gartmann (29) bekommen ihr zweites Kind. Wie es sich für die Promis heutzutage gehört, verkündeten die beiden die freudige Nachricht am Sonntagabend mit einem gemeinsamen Post auf Instagram .

Der Mittelfeldspieler des BVB will mit seinem Team in dieser Saison einen neuen Anlauf auf die Meisterschaft nehmen. © Marius Becker/dpa

Reus und das Model sind seit Ende 2015 liiert, genossen ihre Liebe in den ersten Monaten erst einmal heimlich, bis der BVB-Star im Februar 2016 die Beziehung öffentlich machte.

Die 29-Jährige liebt neben dem Modeln das Dressurreiten, teilt davon immer wieder Bilder und Videos auf ihrem Instagram-Kanal.

Kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie gaben sich die beiden am 21. Dezember 2019 romantisch bei einer standesamtlichen Trauung in einer Event-Location in Düsseldorf das Ja-Wort. Im März desselben Jahres war Lilli zur Welt gekommen.

Privat könnten die Zukunftsaussichten also nicht schöner sein und auch sportlich sollen nach der extrem knapp verpassten Meisterschaft mit dem BVB jetzt rosige Zeiten folgen.

Der Anfang ist mit dem Erstrunden-Sieg im DFB-Pokal gemacht, zum Bundesliga-Auftakt empfängt Dortmund am Samstag um 18.30 Uhr den 1. FC Köln im eigenen Stadion. Dann werden Lilli und die schwangere Scarlett ihrem Schatz mit Sicherheit live vor Ort die Daumen drücken.