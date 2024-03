Trotz Götze-Ärger und Rot-Schock: BVB feiert historischen Sieg gegen Frankfurt

Mit zwischenzeitlich rund 70 Prozent Ballbesitz zu den eigenen Gunsten war deutlich klar, wer das Heft des Handelns im ersten Durchgang in Händen hielt.

Damit war der bisherige Spielverlauf deutlich auf den Kopf gestellt. Die Borussia steckte angesichts dessen aber keinesfalls den Kopf in den Sand und arbeitete weiter mit Hochdruck am eigenen Treffer. Nach starkem Solo von Donyell Malen auf rechts musste Karim Adeyemi schließlich nur noch einschieben (33.).

Ein erstes Ausrufezeichen setzte dabei Marco Reus mit einem nur knapp am Frankfurter Kasten vorbei geschlenzten Freistoß (7. Minute). Doch die SGE blieb standhaft, verteidigte aufopferungsvoll - und konterte erfolgreich.

Dabei hatten die Schwarz-Gelben auf der Jagd nach Rang vier und dem historischen Jubiläumssieg (50. Heimsieg) gegen die Adlerträger zunächst alle Karten in der Hand.

Vor allem Dortmunds Donyell Malen (r.) rieb sich enorm auf. © Bernd Thissen/dpa

Der Auftakt in Spielabschnitt zwei sah beide Teams dann stärker auf Augenhöhe, wobei die große Dynamik aus den ersten 45 Minuten vorerst fehlte. Eric Junior Dina Ebimbe sorgte mit einem wuchtigen Schuss aus spitzem Winkel für das einzige Highlight der Anfangsviertelstunde (50.).

Während die anfängliche Dominanz der Hausherren immer weniger spürbar war, versuchten es die Hessen in Person ihres Toptorjägers nochmals: Marmoush zog nach einigem Gewusel im Dortmunder Sechzehner direkt ab - doch Meyer parierte stark (68.).

Die passende Antwort darauf hatte Julian Brandt wenig später parat. Doch seinen Abschluss blockte Tuta, ehe er den Frankfurter Kasten erreichen konnte (72.).

Da aus dem Spiel heraus fast nichts mehr lief, mussten eben Standards für das erhoffte, vollendete Comeback herhalten. Nach einem Brand-Freistoß positionierte sich Mats Hummels am besten und netzte per Flugkopfball ins Gesicht der Südtribüne ein (81.).

Einen Schreckmoment gab es dann noch für Dortmunds Kapitän Emre Can. Der kassierte für ein Foul an Ellyes Skhiri zunächst glatt Rot. Der VAR korrigiert die Entscheidung des Unparteiischen jedoch - am Ende gab es nur Gelb (87.). Das ermöglichte ihm schließlich den Strafstoß zum 3:1-Endstand halbhoch rechts zu verwandeln (90.+3).