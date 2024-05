Völlige BVB-Ekstase: Wilde Kabinenparty und süße Rache in den sozialen Medien

Das änderte sich nun am Dienstagabend, denn in der Stadt der Liebe schrieb der BVB Geschichte und zog das erste Mal seit 2013 wieder ins Finale von Wembley ein.

Hintergrund: Auf dem Bild von damals sind die PSG-Spieler zu sehen, wie sie eine Yoga-Pose ausüben. In der hatte der BVB vor dem Spiel den damaligen Star Erling Haaland (23) auf einem Bild vor den Pariser Eiffelturm montiert, das passte den Franzosen gar nicht.

Während die Spieler erst einmal auf Siegtorschütze Mats Hummels (35) losstürmten, kramte der Social-Media-Beauftragte in seinem offenbar sehr gut funktionierenden Gedächtnis.

Es ist eine Anspielung auf einen Post der Pariser vom 17. April, als sie schrieben "Paris wacht auf" und einen in der Seine aufgehenden Heißluftballon posteten.

Am Mittwochvormittag gab es dann die nächste Spitze in Richtung Paris. Die Dortmunder posteten einen davon fliegenden BVB-Heißluftballon. Daneben steht auf Französisch geschrieben: "Schöne Ferien Euch". Darunter sieht man im Sand zwei Strandkörbe und eine PSG-Flagge.

Die Party nahm im Stadion schon Fahrt auf, Marco Reus (34) stimmte Fangesänge an und die anderen folgen ihm in die Kurve. Beim Versuch auf eine Kiste zu springen, rutschte Verteidiger Nico Schlotterbeck (24) böse aus.

In den Katakomben legte der schwarz-gelbe Partytross dann erst so richtig los. Ersatzkeeper Alexander Meyer (33), der in dieser Saison Stammtorhüter Gregor Kobel mehrfach exzellent vertreten hatte, legte unter dem Jubel seiner Kollegen einen waghalsigen "Stunt" hin.

Er nahm kurz Anlauf und rutschte dann auf den recht feuchten Tisch mitten in der Kabine einmal quer drüber. Am Ende purzelte er hinunter, direkt vor die Füße von Hummels, der sich vor Lachen nicht mehr halten konnte.