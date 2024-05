Hummels köpft den BVB ins Glück - doch wie geht es weiter mit dem Rekordmann?

Dortmund - Mats Hummels (35) schrie seine Freude über den Champions-League-Finaleinzug frei heraus. Mit einem CL-Rekordtor (noch kein deutscher Torschütze war bei einem Treffer in der K.-o.-Runde älter) führte er sein Team zum Sieg - doch genau sein Alter wirft jetzt Fragen auf. Wie geht es weiter bei Hummels?

Sohn Ludwig (6) lebt mit Mama Cathy Hummels (36) in München - dass der Innenverteidiger seine Karriere in Übersee ausklingen lässt, scheint also ausgeschlossen.

"Ich möchte schauen, was mir mein Körper für Signale gibt. Dann ist das Private noch ein Thema. Dass ich auf meinen Sohn Rücksicht nehme, der im Sommer zur Schule geht. Es ist mir wichtig, dass sich das vereinbaren lässt", so Hummels.

Gehen Hummels und der BVB also im Sommer getrennte Wege? Noch unklar!

Mats Hummels will am Ende der Saison den Henkelpott mit dem BVB in die Höhe stemmen. Über den Rest denkt er später nach. © Robert Michael/dpa

Das ist nach dem Triumph in Paris jetzt das Finale der Königsklasse in Wembley - ein Gewinn der Champions League könnte also im Zweifel den krönenden Abschluss seiner BVB-Laufbahn bedeuten.

Oder gar seiner gesamten Karriere? Schon vor Wochen mehrten sich die Hinweise, dass Hummels nach der Saison endgültig Schluss macht, erzählte nach dem Sieg des BVB gegen Bayern München im März, dass er zwar Lust habe, aber wegen vieler Schmerzen schauen müsse, was möglich sei.

Außerdem liebäugelte er bereits mit einem Trainerjob, sprach aber auch davon, dass er gerne einmal eine Pause vom Fußballzirkus haben und freie Wochenenden genießen wolle.

Setzt der 35-Jährige seine Karriere aber fort, wäre der BVB einer Vertragsverlängerung definitiv nicht abgeneigt, kann von einem Hummels in seiner aktuellen Topform (sowohl im Hin- als auch im Rückspiel gegen Paris war er Man of the Match) nur profitieren.

Doch dieser will sich nicht festnageln lassen, plauderte im Podcast "Alleine ist schwer" vergangene Wochen über seine Wechseloptionen und Wunschziele wie etwa "ein, zwei nette Küstenstädtchen in Spanien oder Italien".

Hummels lässt sich also wahrlich nicht in die Karten gucken - bis zum Endspiel in Wembley und einer anschließenden Entscheidung des Routiniers vergehen aber zum Glück nur noch wenige Wochen, die seine Fans im Dunkeln tappen müssen.