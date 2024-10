"Vogelwild und verwirrend": BVB-Star rechnet mit eigenem Team ab!

Dortmund - Krise bei Borussia Dortmund ! Schon wieder haben die Schwarz-Gelben ein Auswärtsspiel verloren, warten nach der 1:2-Pleite in Augsburg in der Bundesliga immer noch auf einen Dreier in der Ferne. Es brodelt beim BVB - und jetzt auch öffentlich! Nach dem Spiel rechnete Julian Brandt (28) knallhart mit seiner Mannschaft ab.

Harte Kritik an den eigenen Mitspielern!

Dabei fühlte sich der 28-Jährige gar an seine Schulzeit zurückerinnert: "Du kannst als Führungsspieler versuchen, alle zusammenzubringen. Wenn aber ganz viele Spieler oder alle nicht bei der Sache sind, dann ist das wie beim Lehrer in der Unterrichtsklasse, wo alle nur sabbeln – da hört keiner zu. Wir müssen ganz vorne bei den Basics anfangen."

Zumindest in ihrer Ratlosigkeit sind die Spieler von Borussia Dortmund derzeit als Team vereint. © Tom Weller/dpa

Zu Hause ein Bollwerk, doch auswärts läuft überhaupt nichts zusammen: Auch wenn beim BVB in den vergangenen Jahren nicht immer alles rosig lief, eine solche Phase habe er tatsächlich selten erlebt, sagte Brandt.

Aufgegeben hat er sein Team aber noch nicht: "Nichtsdestotrotz ist es manchmal so, dass du dich in einen extremen Negativ-Strudel begibst, in dem sind wir gerade. Es ist schwer, es ist ein Kraftakt, sich da rauszuziehen, und die Aufgabe müssen wir annehmen."

Die nächste Gelegenheit, in der Ferne zu punkten, wartet bereits am kommenden Dienstag auf die Schwarz-Gelben, wenn sie im DFB-Pokal in Wolfsburg zu Gast sind.

Sollte der BVB dann allerdings wieder das Nachsehen haben und bereits in der zweiten Runde der Traum vom ersten Titel geplatzt sein, dürfte es wirklich ungemütlich in Dortmund werden.