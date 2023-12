Wieder raus im Pokal! Dortmunds Emre Can rechnet mit seinem Team ab

Bedient: Dortmunds Kapitän Emre Can (29) ging nach dem Spiel mit seinem Team hart ins Gericht. © Marius Becker/dpa

Speziell für das Dortmunder Selbstverständnis war dieser Auftritt ein heftiger Rückschritt des ambitionierten Teams:

"Wir sind Dortmund, wir sind eine große Mannschaft und so müssen wir auch auftreten. Das machen wir aber momentan nicht." Einmal in Rage polterte Can dann so richtig los: "Jeder Spieler sollte sich mal an die eigene Nase fassen. Ich auf jeden Fall auch."

Was der Abräumer speziell anprangerte: "Wir investieren zu wenig, wir pressen zu wenig, mit dem Ball sind wir nicht mutig genug." Cans Generalabrechnung!

Dortmund droht in der Form seine Saisonziele zu verspielen: In der Bundesliga stehen die Schwarz-Gelben aktuell nur auf Platz fünf, Tabellenführer Leverkusen ist bereits mit zehn Zählern aus Sichtweite geraten.

Lediglich in der Champions League ist das Achtelfinale sicher, ein Titeltraum aber illusorisch. Der Pokal wäre der einfachste Weg gewesen, wieder einmal eine Trophäe abzuräumen. Daraus wird auch in der Saison 2023/24 nichts!