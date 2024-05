Zehn Wechsel beim BVB! Mainz zerlegt Schwarz-Gelb in 23 Minuten

Mainz - Das hat einen ganz faden Beigeschmack! Der BVB trat zum Auswärtsspiel beim 1. FSV Mainz 05 ohne zehn Stars in der Startelf an und lag nach weniger als einer halben Stunde mit 0:3 zurück. Aktuell ist Halbzeit. "Es ist absolut unverständlich. Katastrophaler Aufritt in den ersten 45 Minuten", fällte Sky-Experte Lothar Matthäus in der Pause ein knallhartes Urteil.