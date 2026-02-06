10:1! Chemie Leipzig feiert erfolgreichen Doppel-Test
Leipzig - Absagebedingt hat die BSG Chemie Leipzig ein weiteres spielfreies Wochenende in der Regionalliga Nordost, organisierte sich zwei Testspielgegner - und feierte zwei überzeugende Siege.
Donnerstag wurde der SV Dessau 05 aus der Verbandsliga mit 6:1 nach Hause geschickt.
Neben den Doppeltorschützen Tim Bunge und Rajk Lisinski waren auch Tim Kießling und Valon Aliji erfolgreich. In der 88. Minute traf Ex-Chemiker Branden Stelmak zum zwischenzeitlichen 1:5 für den Sechstligisten.
Einen Tag später wurde nahtlos an den hohen Erfolg vom Vortag angeknüpft. Diesmal musste Germania Halberstadt dran glauben - 4:0 hieß es am Ende im Alfred-Kunze-Sportpark.
Stanley Ratifo (15. Minute), die beiden Winter-Neuzugänge Tim Hoops (18.) und Rodriguez Fantozzi (23.) sowie Janik Mäder per Elfmeter (31.) machten innerhalb einer Viertelstunde alles klar.
Planmäßig geht es für die BSG am 14. Februar (14 Uhr) zu Hause gegen den BFC Preussen weiter. Ursprünglich stand am kommenden Sonntag ein Auswärtsspiel bei der SV Babelsberg an.
