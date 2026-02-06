10:1! Chemie Leipzig feiert erfolgreichen Doppel-Test

Die BSG Chemie Leipzig hat zwei Testspiele innerhalb von zwei Tagen mit insgesamt zehn Toren gewonnen.

Von Nico Zeißler

Leipzig - Absagebedingt hat die BSG Chemie Leipzig ein weiteres spielfreies Wochenende in der Regionalliga Nordost, organisierte sich zwei Testspielgegner - und feierte zwei überzeugende Siege.

Chemie Leipzigs neuer Trainer Alexander Schmidt freut sich über zwei hohe Testsiege innerhalb von zwei Tagen.
Chemie Leipzigs neuer Trainer Alexander Schmidt freut sich über zwei hohe Testsiege innerhalb von zwei Tagen.  © Picture Point/Roger Petzsche

Donnerstag wurde der SV Dessau 05 aus der Verbandsliga mit 6:1 nach Hause geschickt.

Neben den Doppeltorschützen Tim Bunge und Rajk Lisinski waren auch Tim Kießling und Valon Aliji erfolgreich. In der 88. Minute traf Ex-Chemiker Branden Stelmak zum zwischenzeitlichen 1:5 für den Sechstligisten.

Einen Tag später wurde nahtlos an den hohen Erfolg vom Vortag angeknüpft. Diesmal musste Germania Halberstadt dran glauben - 4:0 hieß es am Ende im Alfred-Kunze-Sportpark.

Chemie Leipzig: Darum könnte das dieses Mal ein ganz anderes Spiel werden!
BSG Chemie Leipzig Chemie Leipzig: Darum könnte das dieses Mal ein ganz anderes Spiel werden!

Stanley Ratifo (15. Minute), die beiden Winter-Neuzugänge Tim Hoops (18.) und Rodriguez Fantozzi (23.) sowie Janik Mäder per Elfmeter (31.) machten innerhalb einer Viertelstunde alles klar.

Planmäßig geht es für die BSG am 14. Februar (14 Uhr) zu Hause gegen den BFC Preussen weiter. Ursprünglich stand am kommenden Sonntag ein Auswärtsspiel bei der SV Babelsberg an.

Titelfoto: Picture Point/Roger Petzsche

Mehr zum Thema BSG Chemie Leipzig: