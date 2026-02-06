10:1! Chemie Leipzig feiert erfolgreichen Doppel-Test

Leipzig - Absagebedingt hat die BSG Chemie Leipzig ein weiteres spielfreies Wochenende in der Regionalliga Nordost , organisierte sich zwei Testspielgegner - und feierte zwei überzeugende Siege.

Chemie Leipzigs neuer Trainer Alexander Schmidt freut sich über zwei hohe Testsiege innerhalb von zwei Tagen. © Picture Point/Roger Petzsche

Donnerstag wurde der SV Dessau 05 aus der Verbandsliga mit 6:1 nach Hause geschickt.

Neben den Doppeltorschützen Tim Bunge und Rajk Lisinski waren auch Tim Kießling und Valon Aliji erfolgreich. In der 88. Minute traf Ex-Chemiker Branden Stelmak zum zwischenzeitlichen 1:5 für den Sechstligisten.

Einen Tag später wurde nahtlos an den hohen Erfolg vom Vortag angeknüpft. Diesmal musste Germania Halberstadt dran glauben - 4:0 hieß es am Ende im Alfred-Kunze-Sportpark.

Stanley Ratifo (15. Minute), die beiden Winter-Neuzugänge Tim Hoops (18.) und Rodriguez Fantozzi (23.) sowie Janik Mäder per Elfmeter (31.) machten innerhalb einer Viertelstunde alles klar.