Er soll das Defensiv-Problem der BSG Chemie Leipzig lösen!

Leipzig - Ist der Kader jetzt komplett? Innerhalb von 24 Stunden hat die BSG Chemie Leipzig drei Mal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Neben Zentrale und Offensive wurde jetzt auch ein Mann für die Abwehr verpflichtet, die in dieser Saison schon oft massiv wackelte.

Innenverteidiger Tim Hoops (20) schließt sich der BSG Chemie Leipzig an. © BSG Chemie Leipzig

Wie der Regionalligist mitteilt, wechselt Innenverteidiger Tim Hoops (20) vom FC Augsburg II nach Leipzig-Leutzsch. Der Neuzugang bekommt die Rückennummer zwei und unterschreibt zunächst bis Saisonende.

Alexander Schmidt (57, Cheftrainer und Sportlicher Leiter): "Mit Tim haben wir einen jungen, talentierten Innenverteidiger für uns gewinnen können, der schon Drittligaerfahrung gesammelt hat. In Unterhaching wurde er sehr gut ausgebildet. Er ist beweglich, kopfballstark und schnell, hat dazu ein ordentliches Tempo. Wir freuen uns, dass er sich für uns entschieden hat."

Der Spieler selbst freut sich ebenfalls auf die Aufgabe beim Abstiegskandidaten: "Ich will gute Leistungen zeigen und dem Verein damit helfen, Punkte zu holen und Siege zu feiern. Ich freue mich, hier zu sein und zum ersten Mal vor den Chemie-Fans aufzulaufen."

Der 1,87 Meter große, gebürtige Münchner wurde im Nachwuchsleistungszentrum der SpVgg Unterhaching ausgebildet. Er schaffte den Sprung in die Profimannschaft, für die er 19 Drittligapartien absolvierte.

Beim FCA II kam er in der Hinrunde allerdings nur drei Mal zum Einsatz.