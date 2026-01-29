Chemie Leipzig: Darum könnte das dieses Mal ein ganz anderes Spiel werden!

Leipzig - Der geplante Pflichtspielauftakt 2026 am Freitag gegen den Chemnitzer FC musste witterungsbedingt ausfallen. Weil schon Anfang der Woche klar war, dass die Partie nicht stattfinden wird, konnte sich die BSG Chemie Leipzig schnell um einen Testspielgegner bemühen. Es wird der gleiche Kontrahent wie vor ein paar Wochen werden.

Am 17. Januar unterlag die BSG Chemie Leipzig gegen Magdeburg II 3:5. © BSG Chemie Leipzig / Christian Donner

Die Sachsen sind am Freitagmittag bei Ligakonkurrent 1. FC Magdeburg II zu Gast.

"Das Spiel wird aufgrund der äußeren Bedingungen, unter anderem auch wegen der Glättegefahr rund ums Spielfeld, ohne Zuschauer stattfinden", heißt es Seitens der Grün-Weißen.

Es ist quasi die Neuauflage einer Begegnung, die am 17. Januar schon einmal stattgefunden hat. Da noch auf dem Kunstrasen neben dem Alfred-Kunze-Sportpark.

Chemie verlor mit 3:5, die offensivstarken Magdeburger konnten ihre Qualitäten auf den Platz bringen, während die Leipziger gerade in der Abwehr Probleme hatten und beim Angriff nicht konsequent genug agierten.

Ein Grund dafür, dass sich der FCM nun noch ein weiteres Mal auf die Chemiker eingelassen hat, könnte sein, dass sich bei den Sachsen seit dem letzten Aufeinandertreffen einiges geändert hat. Zahlreiche Neuzugänge kamen als Verstärkung. Unter anderem wurde Kay Seidemann (25) als neuer Goalgetter verpflichtet.

Innenverteidiger Tim Hoops (20) soll dafür sorgen, dass die letzte Kette jetzt schwerer zu überwinden ist. Daneben wurden auch Julian Bell (23), Rodriguez Fantozzi (18), Anton Bulland (20) und auch Cyrill Akono (25) verpflichtet. Chemie hat sich also durchaus ziemlich verändert.