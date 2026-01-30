Die Neuzugänge zünden! Schmidt sieht ersten Sieg seiner neuen BSG Chemie Leipzig

Leipzig - Revanche geglückt! Nach dem 3:5 vor zwei Wochen ging das Regionalliga-Nordost-Duell zwischen der BSG Chemie Leipzig und dem 1. FC Magdeburg II dieses Mal an Grün-Weiß! Die Sachsen setzten sich in einem Spiel mit Überlänge am Freitagnachmittag mit 4:2 (2:1) durch. Es ist gleichzeitig auch der erste Sieg unter dem neuen Trainer Alexander Schmidt.

Die BSG Chemie Leipzig setzte sich am Freitagnachmittag gegen Ligakonkurrent 1. FC Magdeburg II durch. © BSG Chemie Leipzig / Christian Donner

Eigentlich sollte das Quasi-Rückspiel gegen den Ligakonkurrenten in Magdeburg stattfinden. Dann die Wende: die Partie musste auf den Kunstrasen im Alfred-Kunze-Sportpark verlegt werden.

"Grund sind die erneuten Schneefälle, die eine Austragung des Spiels in Magdeburg nicht zulassen", hieß es seitens der Chemiker.

Da besonders aus Zeitgründen die "testspielüblichen Services wie Catering, Toiletten oder Kassen" nicht mehr vorbereitet werden konnten, fand die Begegnung wie ursprünglich auch geplant ohne Zuschauer statt.

Rein in die Partie, die über zweimal 45 Minuten plus eine halbe Stunde extra ausgetragen wurde, um beinahe allen Spielern eine Einsatzchance geben zu können.

BSG-Coach Schmidt setzte direkt auf ein paar Neuzugänge, brachte unter anderem Rodriguez Fantozzi, Tim Hoops und Cyrill Akono in der Startelf. Letzterer netzte dann - wie gegen Schöningen auch - zum 1:0 für die Grün-Weißen (13.).

Mitte der ersten Hälfte krachte es dann noch einmal im FCM-Tor. Stanley Ratifo verwandelte einen Foulelfmeter - 2:0 (32.). Kurz vor der Pause schafften die Gäste aber noch den 1:2-Anschluss (42.).