Die Neuzugänge zünden! Schmidt sieht ersten Sieg seiner neuen BSG Chemie Leipzig
Leipzig - Revanche geglückt! Nach dem 3:5 vor zwei Wochen ging das Regionalliga-Nordost-Duell zwischen der BSG Chemie Leipzig und dem 1. FC Magdeburg II dieses Mal an Grün-Weiß! Die Sachsen setzten sich in einem Spiel mit Überlänge am Freitagnachmittag mit 4:2 (2:1) durch. Es ist gleichzeitig auch der erste Sieg unter dem neuen Trainer Alexander Schmidt.
Eigentlich sollte das Quasi-Rückspiel gegen den Ligakonkurrenten in Magdeburg stattfinden. Dann die Wende: die Partie musste auf den Kunstrasen im Alfred-Kunze-Sportpark verlegt werden.
"Grund sind die erneuten Schneefälle, die eine Austragung des Spiels in Magdeburg nicht zulassen", hieß es seitens der Chemiker.
Da besonders aus Zeitgründen die "testspielüblichen Services wie Catering, Toiletten oder Kassen" nicht mehr vorbereitet werden konnten, fand die Begegnung wie ursprünglich auch geplant ohne Zuschauer statt.
Rein in die Partie, die über zweimal 45 Minuten plus eine halbe Stunde extra ausgetragen wurde, um beinahe allen Spielern eine Einsatzchance geben zu können.
BSG-Coach Schmidt setzte direkt auf ein paar Neuzugänge, brachte unter anderem Rodriguez Fantozzi, Tim Hoops und Cyrill Akono in der Startelf. Letzterer netzte dann - wie gegen Schöningen auch - zum 1:0 für die Grün-Weißen (13.).
Mitte der ersten Hälfte krachte es dann noch einmal im FCM-Tor. Stanley Ratifo verwandelte einen Foulelfmeter - 2:0 (32.). Kurz vor der Pause schafften die Gäste aber noch den 1:2-Anschluss (42.).
Zweite Halbzeit plus 30 Minuten extra zwischen Chemie Leipzig und Magdeburg II
Die Magdeburger sind allerdings dafür bekannt, gerade in der Offensive Betrieb machen zu können. Es dauerte folglich nur bis zur 56. Minute, bis das 2:2 fiel.
Davon ließen sich die neu erstarkten Chemiker allerdings nicht aus der Ruhe bringen und schossen sich in der 85. Minute dank Julius Hoffmann wieder in Führung. Die reguläre Spielzeit konnte die Mannschaft um Alexander Schmidt also mit 3:2 für sich entscheiden.
Aber die BSG hatte noch nicht genug: Die finalen 30 Minuten, also quasi die "dritte Halbzeit", waren noch kaum gestartet, da erzielte Tim Bunge per Kopf seinen ersten Saisontreffer.
Den Magdeburgern gelang es in den letzten 28 Minuten nicht mehr, den Rückstand aufzuholen, sodass die Chemiker schließlich mit einem mehr als überzeugenden 4:2 vom Platz gehen konnten.
Jetzt bleibt nur noch zu hoffen, dass dieser Testspiel-Sieg ihnen den nötigen Aufwind für die verbleibende Saison bescheren wird!
Titelfoto: BSG Chemie Leipzig / Christian Donner