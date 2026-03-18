45 Minuten Totalausfall von Chemie Leipzig - aber dann kracht es!

Leipzig - Die BSG Chemie Leipzig spielt am Mittwochabend eine unfassbar schlechte erste Halbzeit gegen den BFC Preussen und geht verdient in Rückstand. Mit neuem Personal fallen nach Wiederanpfiff drei Tore. 2:2 (0:1) der Endstand, der Grün-Weiß im Abstiegskampf der Regionalliga Nordost eigentlich gar nicht hilft.

In der ersten Halbzeit lieferte die BSG Chemie Leipzig ein ganz schwaches Spiel ab. Folgerichtig gingen die Preussen in Führung. © IMAGO / Björn Reinhardt

Der Start war schon erwartbar zäh. Die Gäste kamen optisch etwas besser ins Spiel, ohne aber große offensive Akzente setzen zu können.

Wie schon gegen den BFC Dynamo hatten die Chemiker dagegen kaum bis wenig Ideen, wie sie die beiden Stürmer Cyrill Akono und Stanley Ratifo in Aktion bringen konnten.

Hohe Bälle zu den Preussen und Freistöße direkt zum gegnerischen Keeper waren daher keine Seltenheit in der ersten Halbzeit.

Je näher der Pausenpfiff kam, desto schwieriger war das anzuschauen, was Grün-Weiß anbot. Fast schon logisch, dass die Berliner deshalb noch die verdiente Führung erzwangen.

Zunächst scheiterte Philip Fontein noch mit einem Schuss am stark reagierenden Marcel Bergmann (43.).

Momente später köpfte Philipp Kühn das Rund nach einem weiten Einwurf aber ins Netz (44.). Von den Hausherren kam vor der Halbzeit nur noch eine Torannäherung, die Julian Bell aber vergab (45.). Das sonst so unterstützend aufgelegte Chemie-Publikum pfiff in großen Teilen nach den ersten 45 Minuten.