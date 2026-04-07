Kantersieg im Abstiegskampf: Chemie Leipzig macht es vor Derby deutlich besser als Lok!

Berlin - Vor ein paar Wochen hat Tabellenführer Lok Leipzig vollkommen überraschend gegen Schlusslicht Hertha Zehlendorf mit 0:2 verloren. Am Dienstagabend wollte es Dauerrivale Chemie Leipzig vor dem Stadtderby gegen die Berliner besser machen – und das gelang deutlich! Auch dank eines ganz krummen Dosenöffners von Cyrill Akono ging Grün-Weiß mit 5:0 (2:0) als Sieger vom Ernst-Reuter-Sportfeld.

In der 17. Minute war Cyrill Akono einen Schritt schneller als Hertha-Keeper Alexios Dedidis und beförderte das Rund per Bogenlampe zum 1:0 ins Tor. © Matthias Koch

Die Anfangsviertelstunde war aber zunächst ganz schwere Fußballkost. Kein Team traute sich so richtig was, alle waren darauf bedacht, keine Fehler zu machen.

Dann jedoch hatte Leipzigs Nils Lihsek eine Idee, flankte das Rund in Richtung Strafraum. Dort kam Akono vor dem gegnerischen Keeper Alexios Dedidis an den Ball und erzielte per Bogenlampe ins linke Eck das umjubelte 1:0 für die Gäste (17.).

Was dann folgte, war das, was man von einem Spiel zweier Teams aus dem Tabellenkeller erwartet. Viele Zweikämpfe, wenig Ideen und im Grunde genommen keine Torchancen.

Chemie fiel wenig ein, Zehlendorf gar nichts. Das sprach aber natürlich trotzdem für die Gäste, die nach der Führung den Gegner ganz weit vom eigenen Kasten fernhielten.

Grün-Weiß blieb effektiv und holte in Person von Akono einen Strafstoß raus. Sven Reimann hatte den Offensivmann im Sechzehner gehalten, kann man geben.

Janik Mäder, der in Babelsberg noch verschossen hatte, trat an und traf sicher unten rechts zum 2:0 (39.).

Kurz darauf ging es in die Kabinen. Zehlendorf wachte kurz vor dem Pausenpfiff noch einmal auf, konnte aber die Kugel nicht im Kasten unterbringen.