7:0! BSG Chemie Leipzig holt sich Mut für die Regionalliga

Die BSG Chemie Leipzig hat das Testspiel gegen den Stadtligisten SG Olympia 1896 Leipzig erfolgreich absolvieren können.

Von Michi Heymann

Leipzig - Das 0:2 gegen den direkten Mitkonkurrenten im Abstiegskampf der Regionalliga Nordost, den ZFC Meuselwitz, am vergangenen Wochenende tut der BSG Chemie Leipzig noch immer weh. Trainer Adrian Alipour (47) war entsprechend unzufrieden und organisierte für den Donnerstagabend einen kurzfristigen Test gegen den Stadtligisten SG Olympia 1896 Leipzig.

Die BSG Chemie Leipzig hat sich Mut für die kommenden Regionalliga-Spiele geholt. © Picture Point / Gabor Krieg Den absolvierte Grün-Weiß ziemlich erfolgreich. Am Ende hieß es 7:0. Torschützen im ersten Durchgang waren Philipp Wendt, Lasse Timpelan, Fynn Seidel und Julius Hoffmann. Nach Wiederanpfiff wurde ordentlich durchgetauscht. Lorenz Hollenbach, Tim Kießling und Lukas Griebsch erhöhten schließlich zum Endstand für die Leipziger.

Am kommenden Wochenende hat Chemie spielfrei, da im Sachsenpokal gegen Stadtrivale Lok Leipzig zuletzt Schluss war. Erst am Freitag, dem 21. November, geht es mit dem wichtigen Auswärtsspiel beim FC Eilenburg weiter.